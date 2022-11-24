https://crimea.ria.ru/20221124/kto-budet-regulirovat-deyatelnost-minkulta-v-rossii--deputat-gd-1125518056.html

Кто будет регулировать деятельность Минкульта в России – депутат ГД

Кто будет регулировать деятельность Минкульта в России – депутат ГД - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Кто будет регулировать деятельность Минкульта в России – депутат ГД

Новое общественное движение "Культурный фронт России", учреждение которого поддержали в Госдуме, будет если не контролировать, то регулировать деятельность... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T08:18

2022-11-24T08:18

2022-11-24T08:18

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Новое общественное движение "Культурный фронт России", учреждение которого поддержали в Госдуме, будет если не контролировать, то регулировать деятельность Министерства культуры РФ. Об этом заявил инициатор создания "фронта", депутат ГД, народный артист России Николай Бурляев в ходе пресс-конференции, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".21 ноября на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества было принято решение об учреждении в РФ нового общероссийского внепартийного движения "Культурный фронт России".По словам Бурляева, решение назрело у общества, которое стало понимать необходимость сплотить людей, "позитивно работающих на культурные ценности на основе государственной политики".Он отметил, что в актив "фронта" вошли три зампредседателя ГД и восемь депутатов из ключевых комитетов (по развитию гражданского общества, по культуре, по просвещению, по вопросам семьи, женщин и детей), что позволит на законодательном уровне "легче решать главные вопросы". А именно – очищения культурного поля России от продуктов, разрушающих духовно-нравственные основы общества.Одним из направлений такой работы станет регулирование деятельности министерств, отвечающих за культуру и просвещение в России, и прежде всего Минкульта, где долгое время "часто поддерживали не то, что нужно поддерживать", сказал Бурляев.Он добавил, что сам, как и многие, не против развлечений – "отдыхать-то надо людям", – однако это направление достойно уровня департамента, но никак не целого министерства. В то время как к Минкульту "нужно подводить все, что относится к культуре", в частности литературу, которую почему-то сегодня курирует Минцифры, заметил Бурляев.По словам Бурляева, отделения "Культурного фронта" будут открыты во всех регионах страны. А его участники – артисты, писатели, художники, музыканты и СМИ, специализирующиеся на темах культуры и искусства – будут работать, основываясь на кодексе чести деятелей культуры России, проект которого уже готов.В документе, в частности, призывают разделять понятия "культура", "искусство" и "развлечения из сферы эмоционального возбуждения" и "рыночных утех"."Подлинные культура и искусство должны служить воспитанию, просвещению, возвышению и просветлению человеческой души и сознания", – процитировал депутат отрывок из текста кодекса.Ранее советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко высказалась о введении цензуры в сфере культуры РФ.

https://crimea.ria.ru/20220215/tsenzura-budet-borotsya-s-beznravstvennostyu-v-kulture--deputat-gd-1122367030.html

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