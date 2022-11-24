https://crimea.ria.ru/20221124/glava-minenergo-rossii-rasskazal-ob-otopitelnom-sezone-v-dnr-i-lnr-1125530228.html

Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР

Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР

Газоснабжением обеспечено более 200 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

новые регионы россии

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Газоснабжением обеспечено более 200 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания в правительстве.До начала декабря голубым топливом планируют обеспечить еще около 15 тысяч потребителей города Волноваха и Волновахского района ДНР.Глава Минэнерго добавил, что в целом отопительный сезон в России проходит в штатном режиме, необходимые подготовительные мероприятия завершены.

https://crimea.ria.ru/20221124/bolee-220-modulnykh-kotelnykh-razvernut-v-novykh-regionakh-rossii--1125529711.html

новые регионы россии

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2022

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новые регионы россии, экономика, общество