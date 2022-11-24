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Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР
Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР
Газоснабжением обеспечено более 200 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:37
новые регионы россии
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Газоснабжением обеспечено более 200 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания в правительстве.До начала декабря голубым топливом планируют обеспечить еще около 15 тысяч потребителей города Волноваха и Волновахского района ДНР.Глава Минэнерго добавил, что в целом отопительный сезон в России проходит в штатном режиме, необходимые подготовительные мероприятия завершены.
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новые регионы россии, экономика, общество
Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР

Шульгинов: более 200 тысяч потребителей ДНР и ЛНР обеспечены природным газом

16:37 24.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый счетчик. Архивное фото
Газовый счетчик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Газоснабжением обеспечено более 200 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания в правительстве.
"Восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения. Осуществлен пуск природного газа более 200 тысячам потребителей", - отметил министр.
До начала декабря голубым топливом планируют обеспечить еще около 15 тысяч потребителей города Волноваха и Волновахского района ДНР.
Глава Минэнерго добавил, что в целом отопительный сезон в России проходит в штатном режиме, необходимые подготовительные мероприятия завершены.
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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