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Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко
Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко
Более 70% киевлян остаются без света после взрывов в среду, водоснабжение в городе восстановлено частично. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T10:33
2022-11-24T10:33
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 70% киевлян остаются без света после взрывов в среду, водоснабжение в городе восстановлено частично. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.Водоснабжение в городе на данный момент возобновили на левом берегу, на правом подачу воды планируют восстановить в первой половине дня, добавил он.Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели в среду днем. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
https://crimea.ria.ru/20221124/srochnoe-zasedanie-sb-oon-pochemu-rossiya-porazhaet-infrastrukturu-ukrainy--1125519389.html
украина
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украина, специальная военная операция рф на украине
Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко

Без электричества после взрывов остаются 70% жителей Киева, заявил мэр Кличко

10:33 24.11.2022
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 70% киевлян остаются без света после взрывов в среду, водоснабжение в городе восстановлено частично. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть, но это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
Водоснабжение в городе на данный момент возобновили на левом берегу, на правом подачу воды планируют восстановить в первой половине дня, добавил он.
Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели в среду днем. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
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