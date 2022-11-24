https://crimea.ria.ru/20221124/bez-elektrichestva-v-kieve-ostayutsya-70-zhiteley--klichko-1125521027.html

Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко

Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко

Более 70% киевлян остаются без света после взрывов в среду, водоснабжение в городе восстановлено частично. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T10:33

2022-11-24T10:33

2022-11-24T10:33

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_0b88db5df1188faae86630e521b1382c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 70% киевлян остаются без света после взрывов в среду, водоснабжение в городе восстановлено частично. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.Водоснабжение в городе на данный момент возобновили на левом берегу, на правом подачу воды планируют восстановить в первой половине дня, добавил он.Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели в среду днем. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.

https://crimea.ria.ru/20221124/srochnoe-zasedanie-sb-oon-pochemu-rossiya-porazhaet-infrastrukturu-ukrainy--1125519389.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине