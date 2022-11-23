https://crimea.ria.ru/20221123/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast--tri-sela-bez-sveta-1125511531.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света - РИА Новости Крым, 23.11.2022
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света
Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:05
2022-11-23T14:05
2022-11-23T14:05
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221123/tysyachi-detey-na-distante-v-shkolakh-kurskoy-oblasti-prodlena-udalenka-1125510013.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света
Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, повреждена ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка", - написал он в Telegram-канале.
Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.