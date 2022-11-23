Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221123/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast--tri-sela-bez-sveta-1125511531.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света - РИА Новости Крым, 23.11.2022
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света
Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:05
2022-11-23T14:05
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221123/tysyachi-detey-na-distante-v-shkolakh-kurskoy-oblasti-prodlena-udalenka-1125510013.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света

Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, повреждена ЛЭП

14:05 23.11.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка", - написал он в Telegram-канале.
Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Девочка во время онлайн-занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:43
Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала