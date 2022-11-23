https://crimea.ria.ru/20221123/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast--tri-sela-bez-sveta-1125511531.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света

ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света - РИА Новости Крым, 23.11.2022

ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света

Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T14:05

2022-11-23T14:05

2022-11-23T14:05

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района, из-за повреждения ЛЭП обесточены три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221123/tysyachi-detey-na-distante-v-shkolakh-kurskoy-oblasti-prodlena-udalenka-1125510013.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)