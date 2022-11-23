https://crimea.ria.ru/20221123/vrachi-nazvali-opasnye-posledstviya-pnevmonii-1125503436.html

Врачи назвали опасные последствия пневмонии

Врачи назвали опасные последствия пневмонии - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Врачи назвали опасные последствия пневмонии

На фоне эпидемии COVID-19 пневмония вышла на первый план как одно из основных осложнений инфекции. При этом болезнь коварна не только на стадии воспаления, но и РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T08:22

2022-11-23T08:22

2022-11-23T08:22

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. На фоне эпидемии COVID-19 пневмония вышла на первый план как одно из основных осложнений инфекции. При этом болезнь коварна не только на стадии воспаления, но и после него.Пневмония — это воспаление легких, чаще всего инфекционного генеза. Пневмония может поражать сегмент, долю, целое или оба легких. По этиологии она может быть бактериальной, грибковой или вирусной."Болезнь может иметь различное течение — затяжное, подострое, рецидивирующее, у нее есть свои осложнения. Среди осложнений выделяют развитие гнойного процесса — абсцесса. При прорыве гноя в плевральную полость может развиться гнойное воспаление плевры — эмпиема, справиться с которой бывает очень сложно", – цитируют "Аргументы и Факты" врача-пульмонолога Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгения Попова.Как правило, тяжелые пневмонии бывают у пациентов с другой серьезной патологией — сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями и многими другими, поэтому последствия для них, как правило, более тяжелые.Из-за воспаления нарушается структура легких. На месте формирования фиброза происходит деформация органа, создаются условия для нарушения бронхиальной проходимости и, как следствие, самоочищения бронхиального дерева.Переболевшему пневмонией следует проходить вторичную профилактику, направленную на укрепление иммунитета против стрептококка, который, по статистике, вызывает половину всех тяжелых пневмоний."Возможна профилактика приемом лизатов бактерий, то есть убитых бактерий, которые использовались для стимулирования выработки антител в осеннее-весенний период для формирования необходимого иммунитета", — поясняет специалист.Обязательно надо лечить другие соматические заболевания, таких как сахарный диабет, сердечные заболевания и пр. Избегать переохлаждения, чрезмерного воздействия различных физических факторов, не злоупотреблять загаром.Также развитию пневмонии могут способствовать и бактерии, содержащиеся в кондиционерах, так что требуется их своевременное очищение и правильная эксплуатация прибора, подытоживает пульмонолог.

https://crimea.ria.ru/20220915/kak-legko-ukrepit-immunitet-1124502597.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта