Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221123/v-simferopole-bolshe-50-ulits-ostanutsya-bez-sveta-do-vechera-chetverga-1125508291.html
В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга
В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга
Жители более 50 улиц Симферополя в четверг до вечера будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T11:38
2022-11-23T11:38
крым
симферополь
общество
энергосистема крыма
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_6e985f0c4a2e4638c0b14848a5f5deff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц Симферополя в четверг до вечера будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Так, 24 ноября с 8 часов утра до 17 часов вечера электричества не будет по адресам:
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_c5bfc291c8aa147382904f813cf3f7ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, общество, энергосистема крыма, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга

"Крымэнерго": жители 52 улиц Симферополя останутся без электричества в четверг, 24 ноября

11:38 23.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц Симферополя в четверг до вечера будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
Так, 24 ноября с 8 часов утра до 17 часов вечера электричества не будет по адресам:
  • ул. Донская, 47а;
  • ул. Дорожная, 68а-106 (чет), 51-67 (нечет);
  • пер. Коллективный, 2-6 (чет);
  • ул. Куйбышева, 10а, 60-140 (чет);
  • ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);
  • ул. Общественная, 48-58 (чет), 33-63 (нечет);
  • ул. Стрелковая, 24-38 (чет), 23-41 (нечет);
  • пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет);
  • пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);
  • ул. Кечкеметская, 51-67 (нечет);
  • пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);
  • ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);
  • ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);
  • ул. Кусакина, 4, 4а, 1/14-11 (нечет);
  • пр-т Вернадского, 6-20 (чет);
  • ул. Мира, 10-18 (чет);
  • ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);
  • ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);
  • ул. Севастопольская, 154-200 (чет);
  • ул. Шевченко, 19-21 (нечет);
  • ул. Аянская, 2-40 (чет), 1-39 (нечет);
  • пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
  • пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);
  • ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);
  • пер. Городской, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Авиационная, 6-68 (чет);
  • ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);
  • ул. Загородная, 19;
  • ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет);
  • ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);
  • пер. Поселковый, 4-8 (чет), 1-9 (нечет);
  • туп. Поселковый, 2-30 (чет);
  • ул. Объездная, 11;
  • ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);
  • ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);
  • ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);
  • ул. Маяковского, 12;
  • ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);
  • ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
  • пер. Вольный, 24;
  • ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);
  • ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);
  • ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Левкина, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);
  • пр-т Победы, 49-97 (нечет);
  • пр-т Кирова, 74-84 (чет);
  • ул. Хмельницкого, 20-24 (чет), 13-19/4 (нечет), 25;
  • ул. Тренева, 1, 1а, 2;
  • ул. Декабристов, 2, 2а, 4/19, 1, 3.
 
КрымСимферопольОбществоЭнергосистема КрымаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51В Севастополе снова стрельбы — идут учения
11:46В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров
11:38В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга
11:32Смертельное ДТП: под Симферополем иномарка влетела в электроопору
11:23Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
11:02"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше
10:53Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма
10:41Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов
10:37Как обеспечивается безопасность Крыма
10:32Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября
10:31Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
10:09Крым в среду без воды из-за ремонтов — адреса
09:45Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
09:28В Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТП
09:17В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования
08:51Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
08:46Лучший мультик, или Как крымские театры помогают школьникам с учебой
08:22Врачи назвали опасные последствия пневмонии
07:58Рынок недвижимости в России: риски застройщиков и покупателей
07:25"Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке
Лента новостейМолния