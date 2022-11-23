В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга
"Крымэнерго": жители 52 улиц Симферополя останутся без электричества в четверг, 24 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц Симферополя в четверг до вечера будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
Так, 24 ноября с 8 часов утра до 17 часов вечера электричества не будет по адресам:
- —ул. Донская, 47а;
- —ул. Дорожная, 68а-106 (чет), 51-67 (нечет);
- —пер. Коллективный, 2-6 (чет);
- —ул. Куйбышева, 10а, 60-140 (чет);
- —ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);
- —ул. Общественная, 48-58 (чет), 33-63 (нечет);
- —ул. Стрелковая, 24-38 (чет), 23-41 (нечет);
- —пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет);
- —пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);
- —ул. Кечкеметская, 51-67 (нечет);
- —пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);
- —ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);
- —ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);
- —ул. Кусакина, 4, 4а, 1/14-11 (нечет);
- —пр-т Вернадского, 6-20 (чет);
- —ул. Мира, 10-18 (чет);
- —ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);
- —ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);
- —ул. Севастопольская, 154-200 (чет);
- —ул. Шевченко, 19-21 (нечет);
- —ул. Аянская, 2-40 (чет), 1-39 (нечет);
- —пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
- —пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);
- —ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);
- —пер. Городской, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Авиационная, 6-68 (чет);
- —ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);
- —ул. Загородная, 19;
- —ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет);
- —ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);
- —пер. Поселковый, 4-8 (чет), 1-9 (нечет);
- —туп. Поселковый, 2-30 (чет);
- —ул. Объездная, 11;
- —ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);
- —ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);
- —ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);
- —ул. Маяковского, 12;
- —ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);
- —ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
- —пер. Вольный, 24;
- —ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);
- —ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);
- —ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Левкина, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);
- —пр-т Победы, 49-97 (нечет);
- —пр-т Кирова, 74-84 (чет);
- —ул. Хмельницкого, 20-24 (чет), 13-19/4 (нечет), 25;
- —ул. Тренева, 1, 1а, 2;
- —ул. Декабристов, 2, 2а, 4/19, 1, 3.