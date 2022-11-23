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В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга

В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга

Жители более 50 улиц Симферополя в четверг до вечера будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T11:38

2022-11-23T11:38

2022-11-23T11:38

крым

симферополь

общество

энергосистема крыма

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц Симферополя в четверг до вечера будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Так, 24 ноября с 8 часов утра до 17 часов вечера электричества не будет по адресам:

крым

симферополь

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2022

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крым, симферополь, общество, энергосистема крыма, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя