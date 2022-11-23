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В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК
В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК
Объем финансирования отраслей социально-культурной сферы Крыма за десять месяцев составил 94,6 млрд рублей. Это почти половина исполненной части... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:49
2022-11-23T15:49
крым
экономика
ирина кивико
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Объем финансирования отраслей социально-культурной сферы Крыма за десять месяцев составил 94,6 млрд рублей. Это почти половина исполненной части республиканского бюджета, сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико.Министр финансов отметила высокий уровень исполнения бюджета по указанному направлению. В частности, на 72,4% или почти 37 млрд рублей исполнены назначения в сфере образования, назначения по соцполитике выполнены на 81,4% или 31,6 млрд рублей, на 70,9% или 17,6 млрд рублей исполнен бюджет сферы здравоохранения, в сфере культуры и кинематографии назначения исполнены на 74,8% или 5,6 млрд рублей.Вторая по значимости часть расходов – финансирование национальной экономики. На эти цели было направлено 73,6 млрд рублей, исполнение бюджета составило 78,1%. Кроме того, на капремонт многоквартирных домов и сферу ЖКХ направлено 31,5 млрд рублей.Также из республиканского бюджета в местные было направлено 34,4 млрд рублей. По данным минфина, исполнение бюджета с начала года составило 76,1% от годовых назначений.По словам Кивико, общее исполнение республиканского бюджета Крыма за десять месяцев года выполнено в объеме 189,7 млрд рублей или на 96% от годовых назначений, бюджеты муниципальных образований исполнены в объеме 53,7 млрд рублей или на 94% от годовых назначений.Ранее в Минфине сообщили о росте собственных доходов бюджета.
https://crimea.ria.ru/20221123/v-minfine-kryma-soobschili-v-roste-sobstvennykh-dokhodov-respubliki-1125512735.html
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крым, экономика, ирина кивико
В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК

Почти половина бюджетных расходов Крыма направлена на финансирование социальной сферы

15:49 23.11.2022
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Объем финансирования отраслей социально-культурной сферы Крыма за десять месяцев составил 94,6 млрд рублей. Это почти половина исполненной части республиканского бюджета, сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"Большая часть расходов в размере 94,6 млрд рублей или 45,3% от общей суммы исполнения бюджета направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы. Рост по сравнению с минувшим годом составил 10 млрд рублей или 11,8%", – сказала Кивико.
Министр финансов отметила высокий уровень исполнения бюджета по указанному направлению. В частности, на 72,4% или почти 37 млрд рублей исполнены назначения в сфере образования, назначения по соцполитике выполнены на 81,4% или 31,6 млрд рублей, на 70,9% или 17,6 млрд рублей исполнен бюджет сферы здравоохранения, в сфере культуры и кинематографии назначения исполнены на 74,8% или 5,6 млрд рублей.
Совмин РК - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:52
В Минфине Крыма сообщили в росте собственных доходов республики
Вторая по значимости часть расходов – финансирование национальной экономики. На эти цели было направлено 73,6 млрд рублей, исполнение бюджета составило 78,1%. Кроме того, на капремонт многоквартирных домов и сферу ЖКХ направлено 31,5 млрд рублей.
Также из республиканского бюджета в местные было направлено 34,4 млрд рублей. По данным минфина, исполнение бюджета с начала года составило 76,1% от годовых назначений.
По словам Кивико, общее исполнение республиканского бюджета Крыма за десять месяцев года выполнено в объеме 189,7 млрд рублей или на 96% от годовых назначений, бюджеты муниципальных образований исполнены в объеме 53,7 млрд рублей или на 94% от годовых назначений.
Ранее в Минфине сообщили о росте собственных доходов бюджета.
 
КрымЭкономикаИрина Кивико
 
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