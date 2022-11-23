https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-na-sotssferu-napravili-pochti-95-mlrd-rubley--minfin-rk-1125514247.html

В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК

В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК

Объем финансирования отраслей социально-культурной сферы Крыма за десять месяцев составил 94,6 млрд рублей. Это почти половина исполненной части... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T15:49

2022-11-23T15:49

2022-11-23T15:49

крым

экономика

ирина кивико

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Объем финансирования отраслей социально-культурной сферы Крыма за десять месяцев составил 94,6 млрд рублей. Это почти половина исполненной части республиканского бюджета, сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико.Министр финансов отметила высокий уровень исполнения бюджета по указанному направлению. В частности, на 72,4% или почти 37 млрд рублей исполнены назначения в сфере образования, назначения по соцполитике выполнены на 81,4% или 31,6 млрд рублей, на 70,9% или 17,6 млрд рублей исполнен бюджет сферы здравоохранения, в сфере культуры и кинематографии назначения исполнены на 74,8% или 5,6 млрд рублей.Вторая по значимости часть расходов – финансирование национальной экономики. На эти цели было направлено 73,6 млрд рублей, исполнение бюджета составило 78,1%. Кроме того, на капремонт многоквартирных домов и сферу ЖКХ направлено 31,5 млрд рублей.Также из республиканского бюджета в местные было направлено 34,4 млрд рублей. По данным минфина, исполнение бюджета с начала года составило 76,1% от годовых назначений.По словам Кивико, общее исполнение республиканского бюджета Крыма за десять месяцев года выполнено в объеме 189,7 млрд рублей или на 96% от годовых назначений, бюджеты муниципальных образований исполнены в объеме 53,7 млрд рублей или на 94% от годовых назначений.Ранее в Минфине сообщили о росте собственных доходов бюджета.

https://crimea.ria.ru/20221123/v-minfine-kryma-soobschili-v-roste-sobstvennykh-dokhodov-respubliki-1125512735.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, ирина кивико