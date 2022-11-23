https://crimea.ria.ru/20221123/v-genicheske-izyali-terminal-podkarmlivavshiy-vsu-1125511204.html

В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ

В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ

В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T13:43

2022-11-23T13:43

2022-11-23T13:43

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области.Силовики продолжают проверки торговых точек в области, где ведется безналичный расчет через банковские терминалы.Аналогичный факт зафиксирован в одном из магазинов села Счастливцево Генического муниципального округа.Платежные терминалы изъяты, ведется дальнейшая проверка. В действиях владельцев терминала могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Государственная измена" со сроком наказания от 12 до 20 лет, уточнили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия