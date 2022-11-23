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В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ
В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T13:43
2022-11-23T13:43
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области.Силовики продолжают проверки торговых точек в области, где ведется безналичный расчет через банковские терминалы.Аналогичный факт зафиксирован в одном из магазинов села Счастливцево Генического муниципального округа.Платежные терминалы изъяты, ведется дальнейшая проверка. В действиях владельцев терминала могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Государственная измена" со сроком наказания от 12 до 20 лет, уточнили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ.
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ

В Херсонщине полицейские изъяли терминал, перечислявший деньги ВСУ

13:43 23.11.2022
 
© Фото с сайта правительства СевастополяТерминал для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Севастополя
Терминал для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Севастополя
© Фото с сайта правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области.
Силовики продолжают проверки торговых точек в области, где ведется безналичный расчет через банковские терминалы.
"Выявлено, что в одном из магазинов Геническа расчет производился на счет украинского "Приватбанка", при этом 2% от суммы каждой операции перечисляются на нужды ВСУ в виде военного сбора", – сказано в сообщении.
Аналогичный факт зафиксирован в одном из магазинов села Счастливцево Генического муниципального округа.
Платежные терминалы изъяты, ведется дальнейшая проверка. В действиях владельцев терминала могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Государственная измена" со сроком наказания от 12 до 20 лет, уточнили в ведомстве.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьПроисшествия
 
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