https://crimea.ria.ru/20221123/v-genicheske-izyali-terminal-podkarmlivavshiy-vsu-1125511204.html
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ
В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T13:43
2022-11-23T13:43
2022-11-23T13:43
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области.Силовики продолжают проверки торговых точек в области, где ведется безналичный расчет через банковские терминалы.Аналогичный факт зафиксирован в одном из магазинов села Счастливцево Генического муниципального округа.Платежные терминалы изъяты, ведется дальнейшая проверка. В действиях владельцев терминала могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Государственная измена" со сроком наказания от 12 до 20 лет, уточнили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия
В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ
В Херсонщине полицейские изъяли терминал, перечислявший деньги ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Геническом муниципальном округе выявлены еще два факта финансирования ВСУ. Об этом сообщили в УМВД по Херсонской области.
Силовики продолжают проверки торговых точек в области, где ведется безналичный расчет через банковские терминалы.
"Выявлено, что в одном из магазинов Геническа расчет производился на счет украинского "Приватбанка", при этом 2% от суммы каждой операции перечисляются на нужды ВСУ в виде военного сбора", – сказано в сообщении.
Аналогичный факт зафиксирован в одном из магазинов села Счастливцево Генического муниципального округа.
Платежные терминалы изъяты, ведется дальнейшая проверка. В действиях владельцев терминала могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Государственная измена" со сроком наказания от 12 до 20 лет, уточнили в ведомстве.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, на Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ.