Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/na-khersonschine-izyali-terminaly-ukrainskikh-bankov-chast-deneg-shla-vsu-1125432571.html
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/12/1125432456_0:71:804:523_1920x0_80_0_0_41bd7461f23a7f41c191c1c0eca44ad5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.В ведомстве уточнили, что в двух продуктовых магазинах области покупатели могли оплачивать покупки через терминалы украинских банков. При этом часть денег в виде так называемого военного сбора перечислялась ВСУ.Обнаруженные банковские терминалы изъяты. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Кроме того, в полиции отметили, что выявленные нарушения в части финансирования ВСУ подпадают под статью УК РФ "Государственная измена". За это предпринимателю может грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения.Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ на территории Херсонской области, в задачи которой входили теракты в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/12/1125432456_8:0:797:592_1920x0_80_0_0_85a0b95a3f7f3cdf155f64b51ec97473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ

В магазине Геническа полиция изъяла терминал для перечисления средства ВСУ

13:57 18.11.2022
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ магазине Геническа обнаружили терминал украинского банка
В магазине Геническа обнаружили терминал украинского банка
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В ведомстве уточнили, что в двух продуктовых магазинах области покупатели могли оплачивать покупки через терминалы украинских банков. При этом часть денег в виде так называемого военного сбора перечислялась ВСУ.
"Речь идет о двух торговых точках, расположенных в Геническе и селе Плавское Херсонской области. В первом случае о факте нарушения сообщил неравнодушный гражданин, второй был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности", – говорится в сообщении.
Обнаруженные банковские терминалы изъяты. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Кроме того, в полиции отметили, что выявленные нарушения в части финансирования ВСУ подпадают под статью УК РФ "Государственная измена". За это предпринимателю может грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения.
Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ на территории Херсонской области, в задачи которой входили теракты в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области.
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана
15:52Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей
15:41Восстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе
15:29Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России
15:26ВС РФ сбили 333 украинских самолета с начала спецоперации
15:03Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
14:59Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки
14:49Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
14:21Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны
14:10Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда
13:57На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
13:44Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма
13:27СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму
13:24Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре
13:08В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
12:55Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
12:46Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
12:34Крымчанина будут судить за ДТП с пострадавшим
12:30Выстрелы к гранатометам и патроны: в Каланчаке нашли два схрона
12:14Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
Лента новостейМолния