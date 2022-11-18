https://crimea.ria.ru/20221118/na-khersonschine-izyali-terminaly-ukrainskikh-bankov-chast-deneg-shla-vsu-1125432571.html
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.В ведомстве уточнили, что в двух продуктовых магазинах области покупатели могли оплачивать покупки через терминалы украинских банков. При этом часть денег в виде так называемого военного сбора перечислялась ВСУ.Обнаруженные банковские терминалы изъяты. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Кроме того, в полиции отметили, что выявленные нарушения в части финансирования ВСУ подпадают под статью УК РФ "Государственная измена". За это предпринимателю может грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения.Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ на территории Херсонской области, в задачи которой входили теракты в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
В магазине Геническа полиция изъяла терминал для перечисления средства ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В ведомстве уточнили, что в двух продуктовых магазинах области покупатели могли оплачивать покупки через терминалы украинских банков. При этом часть денег в виде так называемого военного сбора перечислялась ВСУ.
"Речь идет о двух торговых точках, расположенных в Геническе и селе Плавское Херсонской области. В первом случае о факте нарушения сообщил неравнодушный гражданин, второй был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности", – говорится в сообщении.
Обнаруженные банковские терминалы изъяты. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Кроме того, в полиции отметили, что выявленные нарушения в части финансирования ВСУ подпадают под статью УК РФ "Государственная измена". За это предпринимателю может грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения.
Ранее сотрудники ФСБ России пресекли
деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ на территории Херсонской области, в задачи которой входили теракты в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области.