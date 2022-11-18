https://crimea.ria.ru/20221118/na-khersonschine-izyali-terminaly-ukrainskikh-bankov-chast-deneg-shla-vsu-1125432571.html

На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ

На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2022

На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ

Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T13:57

2022-11-18T13:57

2022-11-18T13:57

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Канал финансирования ВСУ пресекли правоохранители Херсонской области. Нарушителям грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.В ведомстве уточнили, что в двух продуктовых магазинах области покупатели могли оплачивать покупки через терминалы украинских банков. При этом часть денег в виде так называемого военного сбора перечислялась ВСУ.Обнаруженные банковские терминалы изъяты. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Кроме того, в полиции отметили, что выявленные нарушения в части финансирования ВСУ подпадают под статью УК РФ "Государственная измена". За это предпринимателю может грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения.Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ на территории Херсонской области, в задачи которой входили теракты в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области.

херсонская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)