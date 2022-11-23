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Ученые обнаружили второй после человека вид, занимающийся самолечением
Ученые обнаружили второй после человека вид, занимающийся самолечением - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Ученые обнаружили второй после человека вид, занимающийся самолечением
Испанские ученые выявили избирательное пищевое поведение у самой тяжеловесной в мире птицы: дрофа выискивает лекарственные растения, которые помогают... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T20:45
2022-11-23T20:45
2022-11-23T20:45
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Испанские ученые выявили избирательное пищевое поведение у самой тяжеловесной в мире птицы: дрофа выискивает лекарственные растения, которые помогают поддерживать высокий уровень иммунитета у всего вида. Об этом сообщается на сайте новостей науки и техники phys.org.Дрофа или дудак – крупная птица, обитающая в степях Евразии. Вес птицы достигает 20 кг при росте 110 см. Несмотря на внушительные габариты, дрофа довольно быстро бегает, а размах крыльев в 190-250 см позволяет ей совершать перелеты на большие расстояния.Внимание ученых привлекло пищевое поведение дроф. Установлено, что птицы выискивают лекарственные растения, которые используются человеком в традиционной медицине, и регулярно едят их.Таким образом, становится понятно, что люди – не единственный занимающийся самолечением вид. Ранее ученые предположили, что такая особенность также свойственна медведям, оленям, лосям, арам и пчелам, однако, доказать это на примере диких животных оказалось сложнее.Поедая лекарственные растения – дикий мак и эхиум кривоцветковый – в брачный период дрофы поддерживают высокий уровень иммунитета у всего вида. Отмечается, что в народной медицине мак используется в качестве болеутоляющего, седативного и иммуностимулирующего средства. Эхиум кривоцветковый – токсичен для человека и крупного рогатого скота при употреблении в больших количествах, но богат пищевыми маслами.По результатам исследования ученые причислили дроф к кандидатам на роль птиц, которые первыми пришли к самолечению. Однако гипотеза требует дальнейших исследований с точки зрения биомедицины, ветеринарии и фармакологии.Ранее биолог Горюнов нарисовал непривлекательный образ человека будущего.
https://crimea.ria.ru/20210730/Pyatnichnye-priklyucheniya-enota-v-alkomarkete---smeshnoe-video-1119855732.html
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в мире
Ученые обнаружили второй после человека вид, занимающийся самолечением
Некоторые птицы умеют самоисцеляться – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
Испанские ученые выявили избирательное пищевое поведение у самой тяжеловесной в мире птицы: дрофа выискивает лекарственные растения, которые помогают поддерживать высокий уровень иммунитета у всего вида. Об этом сообщается на сайте новостей науки и техники phys.org
.
Дрофа или дудак – крупная птица, обитающая в степях Евразии. Вес птицы достигает 20 кг при росте 110 см. Несмотря на внушительные габариты, дрофа довольно быстро бегает, а размах крыльев в 190-250 см позволяет ей совершать перелеты на большие расстояния.
Внимание ученых привлекло пищевое поведение дроф. Установлено, что птицы выискивают лекарственные растения, которые используются человеком в традиционной медицине, и регулярно едят их.
"Дрофы ищут два вида сорняков, которые также используются людьми в традиционной медицине. Оба растения содержат антипротозойные и нематоцидные вещества (т. е. убивающие червей) соединения, в то время как второй также содержит противогрибковые средства", – приводит сайт слова исследователя из Института сельскохозяйственных наук в Мадриде доктора Азусена Гонсалеса-Колома.
Таким образом, становится понятно, что люди – не единственный занимающийся самолечением вид. Ранее ученые предположили, что такая особенность также свойственна медведям, оленям, лосям, арам и пчелам, однако, доказать это на примере диких животных оказалось сложнее.
Поедая лекарственные растения – дикий мак и эхиум кривоцветковый – в брачный период дрофы поддерживают высокий уровень иммунитета у всего вида. Отмечается, что в народной медицине мак используется в качестве болеутоляющего, седативного и иммуностимулирующего средства. Эхиум кривоцветковый – токсичен для человека и крупного рогатого скота при употреблении в больших количествах, но богат пищевыми маслами.
По результатам исследования ученые причислили дроф к кандидатам на роль птиц, которые первыми пришли к самолечению. Однако гипотеза требует дальнейших исследований с точки зрения биомедицины, ветеринарии и фармакологии.