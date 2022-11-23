https://crimea.ria.ru/20221123/rossiyskie-voyska-unichtozhili-gruppu-diversantov-na-zaporozhe-1125513256.html

Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье

Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье

Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T15:03

2022-11-23T15:03

2022-11-23T15:05

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124354376_0:0:1835:1032_1920x0_80_0_0_085474a0d378d85310ccd7610d889ad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских формирований сдержаны и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Вооруженные украинские боевики были остановлены и на Южно-Донецком направлении. Атака на Павловку сдержана огнем артиллерии и российскими солдатами. Выдвигавшиеся из Угледара резервы противника также остановлены упреждающим огневым налетом.Атака украинских формирований сорвана огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем и на Купянском направлении. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.Кроме оборонительных действий российские войска продолжают наступления на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина