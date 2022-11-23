https://crimea.ria.ru/20221123/rossiyskie-voyska-unichtozhili-gruppu-diversantov-na-zaporozhe-1125513256.html
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье
Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:03
2022-11-23T15:03
2022-11-23T15:05
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124354376_0:0:1835:1032_1920x0_80_0_0_085474a0d378d85310ccd7610d889ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских формирований сдержаны и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Вооруженные украинские боевики были остановлены и на Южно-Донецком направлении. Атака на Павловку сдержана огнем артиллерии и российскими солдатами. Выдвигавшиеся из Угледара резервы противника также остановлены упреждающим огневым налетом.Атака украинских формирований сорвана огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем и на Купянском направлении. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.Кроме оборонительных действий российские войска продолжают наступления на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124354376_230:0:1606:1032_1920x0_80_0_0_9670b62998ed3e158b270b1a849506a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье
Группа диверсантов на Запорожье уничтожена — Минобороны
15:03 23.11.2022 (обновлено: 15:05 23.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских формирований сдержаны и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
Вооруженные украинские боевики были остановлены и на Южно-Донецком направлении. Атака на Павловку сдержана огнем артиллерии и российскими солдатами. Выдвигавшиеся из Угледара резервы противника также остановлены упреждающим огневым налетом.
Атака украинских формирований сорвана огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем и на Купянском направлении. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.
"На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три минометных расчета и два автомобиля", — рассказали в министерстве.
Кроме оборонительных действий российские войска продолжают наступления на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, добавили в ведомстве.