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Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье
Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:03
2022-11-23T15:05
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских формирований сдержаны и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Вооруженные украинские боевики были остановлены и на Южно-Донецком направлении. Атака на Павловку сдержана огнем артиллерии и российскими солдатами. Выдвигавшиеся из Угледара резервы противника также остановлены упреждающим огневым налетом.Атака украинских формирований сорвана огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем и на Купянском направлении. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.Кроме оборонительных действий российские войска продолжают наступления на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье

Группа диверсантов на Запорожье уничтожена — Минобороны

15:03 23.11.2022 (обновлено: 15:05 23.11.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов самоходных орудий "Гиацинт-С" по позициям ВСУ
Работа расчетов самоходных орудий Гиацинт-С по позициям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска разгромили украинскую диверсионную группу в Запорожской области, более 40 боевиков убиты и ранены. Попытки наступления вооруженных украинских формирований сдержаны и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
Вооруженные украинские боевики были остановлены и на Южно-Донецком направлении. Атака на Павловку сдержана огнем артиллерии и российскими солдатами. Выдвигавшиеся из Угледара резервы противника также остановлены упреждающим огневым налетом.
Атака украинских формирований сорвана огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем и на Купянском направлении. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.
"На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три минометных расчета и два автомобиля", — рассказали в министерстве.
Кроме оборонительных действий российские войска продолжают наступления на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, добавили в ведомстве.
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