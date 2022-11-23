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Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией
Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией
Проблему обеспечения Севастополя строительными материалами решат новой стратегией поставок, она уже выработана. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:41
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михаил развожаев
марат хуснуллин
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Проблему обеспечения Севастополя строительными материалами решат новой стратегией поставок, она уже выработана. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам развития региона.Также в ходе встречи обсудили реализацию в текущем году в Севастополе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в котором город участвует с 2019 года. За это время в регионе отремонтировано более 300 объектов улично-дорожной сети, отметил губернатор.Только в 2022-м протяженность обновляемых 75 объектов превысила 67 км. На будущий год планируется приступить к работе еще на 107 объектах общей протяженностью 51,4 км.По его словам, в данный момент программа развития Севастополя освоена на 70%.Ранее Развожаев сообщил о том, что в ходе рабочей встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым он инициировал введение преподавания краеведения в школах всех регионов России по примеру Севастополя и его "Севастополеведения".
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михаил развожаев, марат хуснуллин, севастополь, экономика, общество
Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией

Правительство РФ поможет Севастополю решить проблему сбоев поставок стройматериалов

15:41 23.11.2022
 
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Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Проблему обеспечения Севастополя строительными материалами решат новой стратегией поставок, она уже выработана. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам развития региона.
"Обсудили с заместителем председателя правительства актуальные вопросы госпрограммы развития Севастополя. <...> Переговорили о логистике по доставке строительных материалов, выработали стратегию поставок, чтобы избежать сбоев", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Также в ходе встречи обсудили реализацию в текущем году в Севастополе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в котором город участвует с 2019 года. За это время в регионе отремонтировано более 300 объектов улично-дорожной сети, отметил губернатор.
Только в 2022-м протяженность обновляемых 75 объектов превысила 67 км. На будущий год планируется приступить к работе еще на 107 объектах общей протяженностью 51,4 км.
"Работы выполняем с опережением: уже в этом году начались работы на 25 объектах, ремонт восьми из них находится на завершающей стадии", – заключил губернатор.
По его словам, в данный момент программа развития Севастополя освоена на 70%.
Ранее Развожаев сообщил о том, что в ходе рабочей встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым он инициировал введение преподавания краеведения в школах всех регионов России по примеру Севастополя и его "Севастополеведения".
 
Михаил РазвожаевМарат ХуснуллинСевастопольЭкономикаОбщество
 
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