https://crimea.ria.ru/20221123/problemu-postavok-stroymaterialov-v-sevastopol-reshat-novoy-strategiey-1125513712.html

Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией

Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией

Проблему обеспечения Севастополя строительными материалами решат новой стратегией поставок, она уже выработана. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T15:41

2022-11-23T15:41

2022-11-23T15:23

михаил развожаев

марат хуснуллин

севастополь

экономика

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Проблему обеспечения Севастополя строительными материалами решат новой стратегией поставок, она уже выработана. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам развития региона.Также в ходе встречи обсудили реализацию в текущем году в Севастополе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в котором город участвует с 2019 года. За это время в регионе отремонтировано более 300 объектов улично-дорожной сети, отметил губернатор.Только в 2022-м протяженность обновляемых 75 объектов превысила 67 км. На будущий год планируется приступить к работе еще на 107 объектах общей протяженностью 51,4 км.По его словам, в данный момент программа развития Севастополя освоена на 70%.Ранее Развожаев сообщил о том, что в ходе рабочей встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым он инициировал введение преподавания краеведения в школах всех регионов России по примеру Севастополя и его "Севастополеведения".

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, марат хуснуллин, севастополь, экономика, общество