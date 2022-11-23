Рейтинг@Mail.ru
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221123/klienty-rnkb-postavili-rekord-po-platezham-v-internet-kanalakh-obsluzhivaniya-1125510592.html
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+)... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T13:25
2022-11-23T13:25
рнкб (пао)
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762463_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_58234d1e31587f692d9f7cbcea7681c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+) более 15 миллионов транзакций на общую сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.Всего за 10 месяцев текущего года количество платежей физлиц в мобильном приложении и интернет-банке составило около 132 миллионов – на 47% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом общая сумма платежей выросла на 58% по сравнению с показателями 10 месяцев 2021 года – до 416 миллиардов рублей.В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.Прирост платежей в банке связывают с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 миллионов человек, а также с обновлением функционала мобильного приложения, количество платежей в котором выросло с начала года более, чем в полтора раза.
https://crimea.ria.ru/20221108/rnkb-vladeltsy-detskikh-kart-v-sentyabre-oktyabre-potratili-111-mln-rub-1125277040.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762463_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_8c53845b104f778a7c58330390998e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), экономика, общество

Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания

13:25 23.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+) более 15 миллионов транзакций на общую сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.
Всего за 10 месяцев текущего года количество платежей физлиц в мобильном приложении и интернет-банке составило около 132 миллионов – на 47% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом общая сумма платежей выросла на 58% по сравнению с показателями 10 месяцев 2021 года – до 416 миллиардов рублей.
Комфорт в дороге: банковская карта в помощь пассажирам
8 ноября, 13:05
РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.
Прирост платежей в банке связывают с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 миллионов человек, а также с обновлением функционала мобильного приложения, количество платежей в котором выросло с начала года более, чем в полтора раза.
"По нашим прогнозам, к концу 2022 года количество платежей физических лиц в мобильном приложении и интернет-банке превысит 150 миллионов штук на сумму свыше 500 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
РНКБ (ПАО)ЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России
14:05ВСУ обстреляли Белгородскую область – три села без света
13:43В Геническе изъяли терминал, "подкармливавший" ВСУ
13:42Стали известны причины громких хлопков в Евпатории
13:25Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания
13:18В Крыму оценили риски повторения атак на полуостров
12:52Что будет, если Европа признает Россию "спонсором терроризма"
12:43Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка
12:22Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000
11:51В Севастополе снова стрельбы — идут учения
11:46В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров
11:38В Симферополе больше 50 улиц останутся без света до вечера четверга
11:32Смертельное ДТП: под Симферополем иномарка влетела в электроопору
11:23Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
11:02"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше
10:53Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма
10:41Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов
10:37Как обеспечивается безопасность Крыма
10:32Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября
10:31Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
Лента новостейМолния