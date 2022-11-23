https://crimea.ria.ru/20221123/klienty-rnkb-postavili-rekord-po-platezham-v-internet-kanalakh-obsluzhivaniya-1125510592.html
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+)... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T13:25
2022-11-23T13:25
2022-11-23T13:25
рнкб (пао)
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+) более 15 миллионов транзакций на общую сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.Всего за 10 месяцев текущего года количество платежей физлиц в мобильном приложении и интернет-банке составило около 132 миллионов – на 47% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом общая сумма платежей выросла на 58% по сравнению с показателями 10 месяцев 2021 года – до 416 миллиардов рублей.В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.Прирост платежей в банке связывают с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 миллионов человек, а также с обновлением функционала мобильного приложения, количество платежей в котором выросло с начала года более, чем в полтора раза.
https://crimea.ria.ru/20221108/rnkb-vladeltsy-detskikh-kart-v-sentyabre-oktyabre-potratili-111-mln-rub-1125277040.html
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рнкб (пао), экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+) более 15 миллионов транзакций на общую сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.
Всего за 10 месяцев текущего года количество платежей физлиц в мобильном приложении и интернет-банке составило около 132 миллионов – на 47% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом общая сумма платежей выросла на 58% по сравнению с показателями 10 месяцев 2021 года – до 416 миллиардов рублей.
В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.
Прирост платежей в банке связывают с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 миллионов человек, а также с обновлением функционала мобильного приложения, количество платежей в котором выросло с начала года более, чем в полтора раза.
"По нашим прогнозам, к концу 2022 года количество платежей физических лиц в мобильном приложении и интернет-банке превысит 150 миллионов штук на сумму свыше 500 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.