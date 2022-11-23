https://crimea.ria.ru/20221123/klienty-rnkb-postavili-rekord-po-platezham-v-internet-kanalakh-obsluzhivaniya-1125510592.html

Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания

Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Клиенты РНКБ поставили рекорд по платежам в интернет-каналах обслуживания

Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+)... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T13:25

2022-11-23T13:25

2022-11-23T13:25

рнкб (пао)

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в октябре установили рекорд по платежам в дистанционных каналах обслуживания, осуществив в интернет-банке и мобильном приложении (18+) более 15 миллионов транзакций на общую сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.Всего за 10 месяцев текущего года количество платежей физлиц в мобильном приложении и интернет-банке составило около 132 миллионов – на 47% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом общая сумма платежей выросла на 58% по сравнению с показателями 10 месяцев 2021 года – до 416 миллиардов рублей.В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.Прирост платежей в банке связывают с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 миллионов человек, а также с обновлением функционала мобильного приложения, количество платежей в котором выросло с начала года более, чем в полтора раза.

https://crimea.ria.ru/20221108/rnkb-vladeltsy-detskikh-kart-v-sentyabre-oktyabre-potratili-111-mln-rub-1125277040.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество