https://crimea.ria.ru/20221122/obstanovka-na-osnovnykh-napravleniyakh-svo--svodka-minoborony-1125494467.html

Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны

Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны

Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях проведения специальной военной операции, потери... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T13:54

2022-11-22T13:54

2022-11-22T13:52

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях проведения специальной военной операции, потери противника за сутки составили порядка 260 человек и более 30 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно. Убито и ранено более 50 военнослужащих, также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221121/rossiya-nanesla-udary-po-punktam-upravleniya-vsu-1125480642.html

https://crimea.ria.ru/20221120/vks-unichtozhili-tsekh-motor-sichpo-sborke-aviadvigateley-dlya-vsu-1125456466.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф