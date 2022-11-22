https://crimea.ria.ru/20221122/obstanovka-na-osnovnykh-napravleniyakh-svo--svodka-minoborony-1125494467.html
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны
Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях проведения специальной военной операции, потери... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:54
2022-11-22T13:54
2022-11-22T13:52
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях проведения специальной военной операции, потери противника за сутки составили порядка 260 человек и более 30 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно. Убито и ранено более 50 военнослужащих, также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221121/rossiya-nanesla-udary-po-punktam-upravleniya-vsu-1125480642.html
https://crimea.ria.ru/20221120/vks-unichtozhili-tsekh-motor-sichpo-sborke-aviadvigateley-dlya-vsu-1125456466.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили около 300 военных ВСУ на основных направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях проведения специальной военной операции, потери противника за сутки составили порядка 260 человек и более 30 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", - говорится в сводке ведомства.
На Южно-Донецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно. Убито и ранено более 50 военнослужащих, также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наемниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа", - добавили в Минобороны.