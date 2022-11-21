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Зеленский снова просится в НАТО и ЕС - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Зеленский снова просится в НАТО и ЕС
Зеленский снова просится в НАТО и ЕС - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Зеленский снова просится в НАТО и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Заявление он сделал во время своего выступления по... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T19:45
2022-11-21T19:39
владимир зеленский (президент украины)
нато
европейский союз
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Заявление он сделал во время своего выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде.Украинский лидер попросил делать "все от них зависящее", в том числе ввести новые санкции в отношении России и приступить к реализации его "формулы мира".Он призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и финансовую поддержку.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ране в конгрессе США призвали отказаться от помощи Киеву после лжи Зеленского о ракете в Польше.
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владимир зеленский (президент украины), нато, европейский союз, политика, украина
Зеленский снова просится в НАТО и ЕС

Киев напомнил об обещании принять Украину в НАТО и ЕС

19:45 21.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Заявление он сделал во время своего выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде.

"Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите насколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер попросил делать "все от них зависящее", в том числе ввести новые санкции в отношении России и приступить к реализации его "формулы мира".
"Я предлагаю вам и вашим странам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство", — заявил он.
Он призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и финансовую поддержку.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ране в конгрессе США призвали отказаться от помощи Киеву после лжи Зеленского о ракете в Польше.
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