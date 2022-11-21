https://crimea.ria.ru/20221121/zelenskiy-snova-prositsya-v-nato-i-es-1125485596.html

Зеленский снова просится в НАТО и ЕС

Зеленский снова просится в НАТО и ЕС - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Зеленский снова просится в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Заявление он сделал во время своего выступления по... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T19:45

2022-11-21T19:45

2022-11-21T19:39

владимир зеленский (президент украины)

нато

европейский союз

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Заявление он сделал во время своего выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде.Украинский лидер попросил делать "все от них зависящее", в том числе ввести новые санкции в отношении России и приступить к реализации его "формулы мира".Он призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и финансовую поддержку.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ране в конгрессе США призвали отказаться от помощи Киеву после лжи Зеленского о ракете в Польше.

https://crimea.ria.ru/20221119/zelenskiy-zayavil-chto-rossiya-ne-khochet-mira-1125444315.html

украина

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владимир зеленский (президент украины), нато, европейский союз, политика, украина