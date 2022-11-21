Зеленский снова просится в НАТО и ЕС
Киев напомнил об обещании принять Украину в НАТО и ЕС
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Заявление он сделал во время своего выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде.
"Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите насколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский лидер попросил делать "все от них зависящее", в том числе ввести новые санкции в отношении России и приступить к реализации его "формулы мира".
"Я предлагаю вам и вашим странам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство", — заявил он.
Он призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и финансовую поддержку.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ране в конгрессе США призвали отказаться от помощи Киеву после лжи Зеленского о ракете в Польше.