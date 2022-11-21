https://crimea.ria.ru/20221121/vs-rf-porazili-strelyavshuyu-po-belgorodskoy-oblasti-rszo-1125480389.html

ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО

ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО - РИА Новости Крым, 21.11.2022

ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T15:21

2022-11-21T15:21

2022-11-21T15:21

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123871915_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_54beefa0b827715f92ac65a0df7d594c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики был уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20221121/armiya-rossii-presekla-vse-popytki-nastupleniya-ukrainskikh-boevikov-1125478822.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина