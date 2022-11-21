https://crimea.ria.ru/20221121/vs-rf-porazili-strelyavshuyu-po-belgorodskoy-oblasti-rszo-1125480389.html
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО - РИА Новости Крым, 21.11.2022
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:21
2022-11-21T15:21
2022-11-21T15:21
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики был уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20221121/armiya-rossii-presekla-vse-popytki-nastupleniya-ukrainskikh-boevikov-1125478822.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
Российские войска ударили по РСЗО обстреливающей Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — доложили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики был уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.
В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.