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ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО - РИА Новости Крым, 21.11.2022
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:21
2022-11-21T15:21
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики был уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20221121/armiya-rossii-presekla-vse-popytki-nastupleniya-ukrainskikh-boevikov-1125478822.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО

Российские войска ударили по РСЗО обстреливающей Белгородскую область

15:21 21.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских систем залпового огня "Ураган", стрелявшим по Белгородской области, две установки РСЗО поражены. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — доложили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики был уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.
В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.
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Заголовок открываемого материала
15:34Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
15:28Украина хочет наладить производство западного оружия
15:21ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
15:10ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Херсоном
15:03Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
14:55Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
14:51Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море"
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