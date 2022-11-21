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Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в четырех регионах. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:34
2022-11-21T15:34
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в четырех регионах. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, нашими ударами были поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах. Также, продолжает результативно работать система противовоздушной обороны — за сутки сбито пять беспилотников в ЛНР, ДНр и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221121/armiya-rossii-presekla-vse-popytki-nastupleniya-ukrainskikh-boevikov-1125478822.html
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украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ

Российская армия ударила по пунктам управления ВСУ — Минобороны

15:34 21.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в четырех регионах. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, нашими ударами были поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах. Также, продолжает результативно работать система противовоздушной обороны — за сутки сбито пять беспилотников в ЛНР, ДНр и Херсонской области.
"Кроме того, перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — рассказали в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.
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