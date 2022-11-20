https://crimea.ria.ru/20221120/ne-sgibayutsya-paltsy---o-chem-signaliziruet-organizm-1125439208.html
Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм
Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм
Сахарный диабет 2-го типа — тяжелое хроническое эндокринное заболевание, но часто протекает бессимптомно. Как правило, человек обращается к врачу, когда болезнь РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T17:01
2022-11-20T17:01
2022-11-20T17:01
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Сахарный диабет 2-го типа — тяжелое хроническое эндокринное заболевание, но часто протекает бессимптомно. Как правило, человек обращается к врачу, когда болезнь уже прогрессирует. Необходимо обращать внимание на знаки, которые подает нам организм, предупреждают специалисты.Так, один из необычных симптомов — это трудности со сгибанием пальцев на руке. Обычно это происходит по утрам, сразу после пробуждения.При это такой необычный симптом чаще встречается у женщин — "замораживается" чаще остальных именно указательный палец.Состояние вызывает высокий уровень сахара в крови, создавая поперечные связи между молекулами коллагена. В итоге у человека скапливается довольно много коллагена в оболочках сухожилий или вокруг них, что ограничивает гибкость пальцев.Заподозрить коварное заболевание также можно по следующим изменениям в организме: слабость, чрезмерная утомляемость, сухость во рту и постоянная жажда, учащенное мочеиспускание. Следует обратить внимание на зуд кожи и слизистых, при этом раны и порезы заживают дольше, а перед глазами периодически появляется "туман". Также, если вы стали резко терять или набирать вес.
https://crimea.ria.ru/20221110/vrach-perechislili-simptomy-trevozhnogo-kashlya-1125297212.html
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здоровье, общество
Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм
Эндокринолог рассказал о первичных симптомах диабета
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Сахарный диабет 2-го типа — тяжелое хроническое эндокринное заболевание, но часто протекает бессимптомно. Как правило, человек обращается к врачу, когда болезнь уже прогрессирует. Необходимо обращать внимание на знаки, которые подает нам организм, предупреждают специалисты.
Так, один из необычных симптомов — это трудности со сгибанием пальцев на руке. Обычно это происходит по утрам, сразу после пробуждения.
"Обычно страдает один или два пальца. Из-за обилия сахара в крови сухожилия утолщаются, человеку становится сложно делать сгибательное и разгибательное движения. Некоторым согнуть пальцы может быть несложно, но суставы в этом случае начнут издавать щелкающий звук", — пишет "Доктор Питер" со ссылкой на британское издание Express.
При это такой необычный симптом чаще встречается у женщин — "замораживается" чаще остальных именно указательный палец.
Состояние вызывает высокий уровень сахара в крови, создавая поперечные связи между молекулами коллагена. В итоге у человека скапливается довольно много коллагена в оболочках сухожилий или вокруг них, что ограничивает гибкость пальцев.
Заподозрить коварное заболевание также можно по следующим изменениям в организме: слабость, чрезмерная утомляемость, сухость во рту и постоянная жажда, учащенное мочеиспускание. Следует обратить внимание на зуд кожи и слизистых, при этом раны и порезы заживают дольше, а перед глазами периодически появляется "туман". Также, если вы стали резко терять или набирать вес.