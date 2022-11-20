https://crimea.ria.ru/20221120/ne-sgibayutsya-paltsy---o-chem-signaliziruet-organizm-1125439208.html

Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм

Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Не сгибаются пальцы - о чем сигнализирует организм

Сахарный диабет 2-го типа — тяжелое хроническое эндокринное заболевание, но часто протекает бессимптомно. Как правило, человек обращается к врачу, когда болезнь РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T17:01

2022-11-20T17:01

2022-11-20T17:01

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122298683_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_bb03b9d749e38f4dd4ce7c1fef8c0b50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Сахарный диабет 2-го типа — тяжелое хроническое эндокринное заболевание, но часто протекает бессимптомно. Как правило, человек обращается к врачу, когда болезнь уже прогрессирует. Необходимо обращать внимание на знаки, которые подает нам организм, предупреждают специалисты.Так, один из необычных симптомов — это трудности со сгибанием пальцев на руке. Обычно это происходит по утрам, сразу после пробуждения.При это такой необычный симптом чаще встречается у женщин — "замораживается" чаще остальных именно указательный палец.Состояние вызывает высокий уровень сахара в крови, создавая поперечные связи между молекулами коллагена. В итоге у человека скапливается довольно много коллагена в оболочках сухожилий или вокруг них, что ограничивает гибкость пальцев.Заподозрить коварное заболевание также можно по следующим изменениям в организме: слабость, чрезмерная утомляемость, сухость во рту и постоянная жажда, учащенное мочеиспускание. Следует обратить внимание на зуд кожи и слизистых, при этом раны и порезы заживают дольше, а перед глазами периодически появляется "туман". Также, если вы стали резко терять или набирать вес.

https://crimea.ria.ru/20221110/vrach-perechislili-simptomy-trevozhnogo-kashlya-1125297212.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество