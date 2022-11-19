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В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города
В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города
В Севастополе в воскресенье, 20 ноября, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T10:07
2022-11-19T10:07
2022-11-19T10:09
севастополь
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 20 ноября, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба правительства.Отмечается, что данная мера связана с проведением крестного хода, приуроченного к проведению памятных мероприятий к Исходу Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма осенью 1920 года. "В связи с этим с 11:00 на время прохождения колонны будет ограничено движение всех транспортных средств по маршруту крестного хода", - говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, общество
В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города
В Севастополе 20 ноября ограничат движение транспорта в центре города - власти
10:07 19.11.2022 (обновлено: 10:09 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 20 ноября, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что данная мера связана с проведением крестного хода, приуроченного к проведению памятных мероприятий к Исходу Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма осенью 1920 года.
Ограничение движения вводится по маршруту: Свято-Владимирский собор – усыпальница адмиралов — ул. Суворова — ул. Воронина — ул. Ленина (Дом офицеров флота) — пл. Нахимова — Графская пристань.
"В связи с этим с 11:00 на время прохождения колонны будет ограничено движение всех транспортных средств по маршруту крестного хода", - говорится в сообщении.