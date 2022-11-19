https://crimea.ria.ru/20221119/v-sevastopole-ogranichat-dvizheniya-transporta-v-tsentre-goroda-1125442039.html

В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города

В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города

В Севастополе в воскресенье, 20 ноября, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T10:07

2022-11-19T10:07

2022-11-19T10:09

севастополь

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 20 ноября, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба правительства.Отмечается, что данная мера связана с проведением крестного хода, приуроченного к проведению памятных мероприятий к Исходу Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма осенью 1920 года. "В связи с этим с 11:00 на время прохождения колонны будет ограничено движение всех транспортных средств по маршруту крестного хода", - говорится в сообщении.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общество