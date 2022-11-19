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Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила
Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила
Нарушение правил безопасности и человеческий фактор являются главными причинами возникновения пожаров в Крыму, поэтому в новогодние праздники важно четко... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T19:59
2022-11-19T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Нарушение правил безопасности и человеческий фактор являются главными причинами возникновения пожаров в Крыму, поэтому в новогодние праздники важно четко соблюдать инструкции по использованию гирлянд и иллюминации, не оставлять электроприборы и свечи без присмотра. Об этом в преддверии праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец."Электроприборы и гирлянды нельзя оставлять без присмотра, потому что аварийная работа электросетей является частой причиной пожаров. Самая же распространенная причина возгораний – человеческий фактор. Это и брошенные окурки, и забытые свечи, и прочие нарушения правил безопасности", - перечислил он в эфире радио "Спутник в Крыму".Также в МЧС призвали с осторожностью использовать гирлянды, при выборе световой атрибутики четко соблюдать правила их использования, особенно в вопросах размещения."Нужно смотреть, разрешается ли их использование в помещениях или они только для наружного оформления. Степень защиты электрооборудования и влагозащиты должна соответствовать, чтобы не было аварийных сбоев в работе электрооборудования. На упаковке должно быть указано, можно ее размещать дома или на улице", - заключил он.Ранее в МЧС призвали при выборе пиротехнических изделий покупать только сертифицированную продукцию и в специализированных магазинах, соблюдать инструкцию по применению и не допускать запуск пиротехники детьми без присмотра взрослых.
https://crimea.ria.ru/20221118/vlasti-evpatorii-obyasnili-millionnye-traty-na-novogodnie-ukrasheniya-1125440301.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гу мчс рф по республике крым, общество
Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила

В МЧС перечислили правила безопасности на Новый год

19:59 19.11.2022
 
© slawa2018-10549191/pixabayКошка
Кошка
© slawa2018-10549191/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Нарушение правил безопасности и человеческий фактор являются главными причинами возникновения пожаров в Крыму, поэтому в новогодние праздники важно четко соблюдать инструкции по использованию гирлянд и иллюминации, не оставлять электроприборы и свечи без присмотра. Об этом в преддверии праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец.
"Электроприборы и гирлянды нельзя оставлять без присмотра, потому что аварийная работа электросетей является частой причиной пожаров. Самая же распространенная причина возгораний – человеческий фактор. Это и брошенные окурки, и забытые свечи, и прочие нарушения правил безопасности", - перечислил он в эфире радио "Спутник в Крыму".
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Также в МЧС призвали с осторожностью использовать гирлянды, при выборе световой атрибутики четко соблюдать правила их использования, особенно в вопросах размещения.
"Нужно смотреть, разрешается ли их использование в помещениях или они только для наружного оформления. Степень защиты электрооборудования и влагозащиты должна соответствовать, чтобы не было аварийных сбоев в работе электрооборудования. На упаковке должно быть указано, можно ее размещать дома или на улице", - заключил он.
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Ранее в МЧС призвали при выборе пиротехнических изделий покупать только сертифицированную продукцию и в специализированных магазинах, соблюдать инструкцию по применению и не допускать запуск пиротехники детьми без присмотра взрослых.
 
Радио "Спутник в Крыму"ГУ МЧС РФ по Республике КрымОбщество
 
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20:04Главные события и заявления дня: 19 ноября
19:59Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила
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