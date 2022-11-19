https://crimea.ria.ru/20221119/bezopasnyy-novyy-god-v-mchs-perechislili-pravila-1125397275.html

Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила

Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила

Нарушение правил безопасности и человеческий фактор являются главными причинами возникновения пожаров в Крыму, поэтому в новогодние праздники важно четко... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T19:59

2022-11-19T19:59

2022-11-19T19:59

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Нарушение правил безопасности и человеческий фактор являются главными причинами возникновения пожаров в Крыму, поэтому в новогодние праздники важно четко соблюдать инструкции по использованию гирлянд и иллюминации, не оставлять электроприборы и свечи без присмотра. Об этом в преддверии праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец."Электроприборы и гирлянды нельзя оставлять без присмотра, потому что аварийная работа электросетей является частой причиной пожаров. Самая же распространенная причина возгораний – человеческий фактор. Это и брошенные окурки, и забытые свечи, и прочие нарушения правил безопасности", - перечислил он в эфире радио "Спутник в Крыму".Также в МЧС призвали с осторожностью использовать гирлянды, при выборе световой атрибутики четко соблюдать правила их использования, особенно в вопросах размещения."Нужно смотреть, разрешается ли их использование в помещениях или они только для наружного оформления. Степень защиты электрооборудования и влагозащиты должна соответствовать, чтобы не было аварийных сбоев в работе электрооборудования. На упаковке должно быть указано, можно ее размещать дома или на улице", - заключил он.Ранее в МЧС призвали при выборе пиротехнических изделий покупать только сертифицированную продукцию и в специализированных магазинах, соблюдать инструкцию по применению и не допускать запуск пиротехники детьми без присмотра взрослых.

https://crimea.ria.ru/20221118/vlasti-evpatorii-obyasnili-millionnye-traty-na-novogodnie-ukrasheniya-1125440301.html

https://crimea.ria.ru/20221116/zapret-na-salyuty-v-krymu--kakuyu-pirotekhniku-mozhno-zapuskat-na-novyy-god-1125393052.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, общество