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Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:09
2022-11-18T12:09
2022-11-18T12:09
происшествия
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Сообщается, что 9 декабря прошлого года 47-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и избил ее. Полученные пострадавшей травмы судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.Рассмотрев дело по существу, суд согласился с позицией гособвинителя.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, ялта
Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
Семейная ссора в Ялте обернулась четырьмя годами "строгача" для ее участника
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сообщается, что 9 декабря прошлого года 47-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и избил ее. Полученные пострадавшей травмы судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Рассмотрев дело по существу, суд согласился с позицией гособвинителя.
"Вердикт суда – четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Крыму осудили жителя Ялты
, избившего до смерти родную мать.