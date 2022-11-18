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Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы

Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы

Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T12:09

2022-11-18T12:09

2022-11-18T12:09

происшествия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Сообщается, что 9 декабря прошлого года 47-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и избил ее. Полученные пострадавшей травмы судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.Рассмотрев дело по существу, суд согласился с позицией гособвинителя.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.

ялта

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2022

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происшествия, ялта