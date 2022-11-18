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Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:09
2022-11-18T12:09
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Сообщается, что 9 декабря прошлого года 47-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и избил ее. Полученные пострадавшей травмы судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.Рассмотрев дело по существу, суд согласился с позицией гособвинителя.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.
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происшествия, ялта
Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы

Семейная ссора в Ялте обернулась четырьмя годами "строгача" для ее участника

12:09 18.11.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Городской суд Ялты приговорил местного жителя к четырем годам заключения за нанесение тяжких травм сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сообщается, что 9 декабря прошлого года 47-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и избил ее. Полученные пострадавшей травмы судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Рассмотрев дело по существу, суд согласился с позицией гособвинителя.
"Вердикт суда – четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.
 
ПроисшествияЯлта
 
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