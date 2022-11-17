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Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога
Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога
Украина могла бы использовать провокацию с ракетами в Польше для усиления военной помощи от НАТО, но инцидент быстро утих из-за реакции Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T19:49
2022-11-17T19:49
польша
украина
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Украина могла бы использовать провокацию с ракетами в Польше для усиления военной помощи от НАТО, но инцидент быстро утих из-за реакции Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Александр Проценко.По его словам, если бы такая провокация готовилась изначально, например, с участием польских и украинских, а возможно и британских спецслужб, для попытки эскалации и масштабирования конфликта, то ничего не мешало бы заранее завезти в Польшу для последующей демонстрации имеющиеся в изобилии на территории Украины обломки того же "Калибра".Он также указал на то, что резонанс от произошедшего довольно быстро сошел на нет, что можно было предполагать изначально, хотя и в более длительной перспективе.Эксперт также обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что у него нет сомнений в том, что ракеты российские, сразу прямо "перевел стрелки" на военных вместе с (главнокомандующим ВСУ Валерием — ред.) Залужным. Показав таким образом, что он пользовался их отчетами и полностью им доверяет, тем самым "подстелив себе соломку" и создав почву для дополнительной претензии к набирающему (политический — ред.) вес главнокомандующему ВСУ."Все потому что даже если пофантазировать и представить себе, что на территорию Польши действительно залетели российские ракеты, то в итоге после нескольких месяцев активного раздувания и нагнетания эпизода, все в итоге бы рутинизировалось и превратилось бы в военно-дипломатическое надувание щек", — констатировал Проценко.
https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
польша, украина, политика, мнения
Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога

Политолог пояснил смысл украинских провокаций с ракетами в Польше

19:49 17.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Украина могла бы использовать провокацию с ракетами в Польше для усиления военной помощи от НАТО, но инцидент быстро утих из-за реакции Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Александр Проценко.
"После публикации фото обломков ракеты стало однозначно понятно, что мы имеем дело с очередным "помешательством" старых, еще советских ракет ПВО, стоящих на вооружении Киева, которые регулярно теряют воздушные цели и ударяют по наземным гражданским объектам", — пояснил политолог.
По его словам, если бы такая провокация готовилась изначально, например, с участием польских и украинских, а возможно и британских спецслужб, для попытки эскалации и масштабирования конфликта, то ничего не мешало бы заранее завезти в Польшу для последующей демонстрации имеющиеся в изобилии на территории Украины обломки того же "Калибра".

"Однако даже в этом случае максимальный профит для мистификаторов мог бы выражаться в неком усилении военной помощи, каких-то дополнительных ограничениях для России, но не более", — обозначил Проценко.

Он также указал на то, что резонанс от произошедшего довольно быстро сошел на нет, что можно было предполагать изначально, хотя и в более длительной перспективе.
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"Киев, естественно, попытался создать шум и пригласить НАТО к участию в этой мистификации, однако нежелание НАТО идти у них на поводу стало явным после молчаливой или очень аккуратной реакции главных должностных лиц альянса и представителей США. Изначальный же безапелляционно обвинительный тон заявлений представителей Киева тоже продержался недолго, буквально до первого серьезного "окрика" из Вашингтона", — заметил политолог.

Эксперт также обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что у него нет сомнений в том, что ракеты российские, сразу прямо "перевел стрелки" на военных вместе с (главнокомандующим ВСУ Валерием — ред.) Залужным. Показав таким образом, что он пользовался их отчетами и полностью им доверяет, тем самым "подстелив себе соломку" и создав почву для дополнительной претензии к набирающему (политический — ред.) вес главнокомандующему ВСУ.
"Все потому что даже если пофантазировать и представить себе, что на территорию Польши действительно залетели российские ракеты, то в итоге после нескольких месяцев активного раздувания и нагнетания эпизода, все в итоге бы рутинизировалось и превратилось бы в военно-дипломатическое надувание щек", — констатировал Проценко.
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