https://crimea.ria.ru/20221117/zachem-ukraine-strelyat-po-polshe--mnenie-politologa-1125418917.html

Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога

Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога

Украина могла бы использовать провокацию с ракетами в Польше для усиления военной помощи от НАТО, но инцидент быстро утих из-за реакции Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T19:49

2022-11-17T19:49

2022-11-17T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Украина могла бы использовать провокацию с ракетами в Польше для усиления военной помощи от НАТО, но инцидент быстро утих из-за реакции Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Александр Проценко.По его словам, если бы такая провокация готовилась изначально, например, с участием польских и украинских, а возможно и британских спецслужб, для попытки эскалации и масштабирования конфликта, то ничего не мешало бы заранее завезти в Польшу для последующей демонстрации имеющиеся в изобилии на территории Украины обломки того же "Калибра".Он также указал на то, что резонанс от произошедшего довольно быстро сошел на нет, что можно было предполагать изначально, хотя и в более длительной перспективе.Эксперт также обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что у него нет сомнений в том, что ракеты российские, сразу прямо "перевел стрелки" на военных вместе с (главнокомандующим ВСУ Валерием — ред.) Залужным. Показав таким образом, что он пользовался их отчетами и полностью им доверяет, тем самым "подстелив себе соломку" и создав почву для дополнительной претензии к набирающему (политический — ред.) вес главнокомандующему ВСУ."Все потому что даже если пофантазировать и представить себе, что на территорию Польши действительно залетели российские ракеты, то в итоге после нескольких месяцев активного раздувания и нагнетания эпизода, все в итоге бы рутинизировалось и превратилось бы в военно-дипломатическое надувание щек", — констатировал Проценко.

https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html

https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

польша, украина, политика, мнения