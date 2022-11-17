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ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T15:28
2022-11-17T15:28
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Также в Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", где производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО), уточняется в сводке оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что в войска России направлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны

МО: российские войска уничтожили цеха двух оборонных заводов в Запорожье и Павлограде

15:28 17.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", – сообщили в ведомстве.
Также в Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", где производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО), уточняется в сводке оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что в войска России направлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".
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