https://crimea.ria.ru/20221117/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-dvukh-oboronnykh-zavodov-na-ukraine--minoborony-1125417041.html

ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны

ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.11.2022

ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны

ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T15:28

2022-11-17T15:28

2022-11-17T15:28

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Также в Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", где производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО), уточняется в сводке оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что в войска России направлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине