https://crimea.ria.ru/20221117/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-dvukh-oboronnykh-zavodov-na-ukraine--minoborony-1125417041.html
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T15:28
2022-11-17T15:28
2022-11-17T15:28
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили цеха двух оборонных предприятий Украины, производивших топливо и ракетные двигатели, а также электронные компоненты для ремонта РЛС и РСЗО на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Также в Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", где производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО), уточняется в сводке оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что в войска России направлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны
МО: российские войска уничтожили цеха двух оборонных заводов в Запорожье и Павлограде