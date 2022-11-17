https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-pridumali-alternativu-bomboubezhischam-1125415339.html
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
Власти Севастополя и бизнес-сообщество нашли места для альтернативных бомбоубежищ в случае угрозы. Под укрытия планируют отдать подземные паркинги в торговых... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T20:13
2022-11-17T20:13
2022-11-17T20:13
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Власти Севастополя и бизнес-сообщество нашли места для альтернативных бомбоубежищ в случае угрозы. Под укрытия планируют отдать подземные паркинги в торговых центрах, рассказал РИА Новости Крым уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников.По словам бизнес-омбудсмена, речь не идет о полноценной замене бомбоубежищ."Подземные паркинги могут послужить временным укрытием, так как они углублены и усилены металлоконструкциями. По санитарным нормам мы не можем полностью заменить бомбоубежища - для этого нужна вентиляция, сидячие места и запасы воды. Но обеспечить временную защиту вполне можем. Не забываем, что в самих ТЦ работает очень много людей плюс сами покупатели. Логично, если в случае угрозы люди не будут в панике разбегаться, создавая давку, а централизованно спустятся в паркинг", – прокомментировал уполномоченный.По словам Пестерникова, в Севастополе такие паркинги есть в "Муссоне", торговых центрах "Ниагара" на улице Меньшикова и "Посейдон" на проспекте Октябрьской революции.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в правительстве Севастополя рассказали о судьбе автомобильного тоннеля в "бомбоубежище". В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока.Ранее после жалоб севастопольцев губернатор Михаил Развожаев поручил сделать читабельные указатели к городским бомбоубежищам. Когда закончится расчистка завалов в городских подвалах, их промаркируют табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html
https://crimea.ria.ru/20220919/razvozhaev-otchital-pravitelstvo-za-podgotovku-ubezhisch-1124551452.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
Севастопольские паркинги приспособят под бомбоубежища
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Власти Севастополя и бизнес-сообщество нашли места для альтернативных бомбоубежищ в случае угрозы. Под укрытия планируют отдать подземные паркинги в торговых центрах, рассказал РИА Новости Крым уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников.
"Департамент общественных коммуникаций должен обеспечить жителей местами для укрытий в случае такой необходимости. При ревизии помещений стало ясно, что их недостаточно. Поэтому принято решение воспользоваться такой альтернативой, как паркинги в торговых центрах", – пояснил Илья Пестерников.
По словам бизнес-омбудсмена, речь не идет о полноценной замене бомбоубежищ.
"Подземные паркинги могут послужить временным укрытием, так как они углублены и усилены металлоконструкциями. По санитарным нормам мы не можем полностью заменить бомбоубежища - для этого нужна вентиляция, сидячие места и запасы воды. Но обеспечить временную защиту вполне можем. Не забываем, что в самих ТЦ работает очень много людей плюс сами покупатели. Логично, если в случае угрозы люди не будут в панике разбегаться, создавая давку, а централизованно спустятся в паркинг", – прокомментировал уполномоченный.
По словам Пестерникова, в Севастополе такие паркинги есть в "Муссоне", торговых центрах "Ниагара" на улице Меньшикова и "Посейдон" на проспекте Октябрьской революции.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в правительстве Севастополя рассказали о судьбе автомобильного тоннеля в "бомбоубежище". В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока.
Ранее после жалоб севастопольцев губернатор Михаил Развожаев поручил
сделать читабельные указатели к городским бомбоубежищам. Когда закончится расчистка завалов в городских подвалах, их промаркируют табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.