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В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
Власти Севастополя и бизнес-сообщество нашли места для альтернативных бомбоубежищ в случае угрозы. Под укрытия планируют отдать подземные паркинги в торговых... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T20:13
2022-11-17T20:13
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Власти Севастополя и бизнес-сообщество нашли места для альтернативных бомбоубежищ в случае угрозы. Под укрытия планируют отдать подземные паркинги в торговых центрах, рассказал РИА Новости Крым уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников.По словам бизнес-омбудсмена, речь не идет о полноценной замене бомбоубежищ."Подземные паркинги могут послужить временным укрытием, так как они углублены и усилены металлоконструкциями. По санитарным нормам мы не можем полностью заменить бомбоубежища - для этого нужна вентиляция, сидячие места и запасы воды. Но обеспечить временную защиту вполне можем. Не забываем, что в самих ТЦ работает очень много людей плюс сами покупатели. Логично, если в случае угрозы люди не будут в панике разбегаться, создавая давку, а централизованно спустятся в паркинг", – прокомментировал уполномоченный.По словам Пестерникова, в Севастополе такие паркинги есть в "Муссоне", торговых центрах "Ниагара" на улице Меньшикова и "Посейдон" на проспекте Октябрьской революции.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в правительстве Севастополя рассказали о судьбе автомобильного тоннеля в "бомбоубежище". В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока.Ранее после жалоб севастопольцев губернатор Михаил Развожаев поручил сделать читабельные указатели к городским бомбоубежищам. Когда закончится расчистка завалов в городских подвалах, их промаркируют табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html
https://crimea.ria.ru/20220919/razvozhaev-otchital-pravitelstvo-za-podgotovku-ubezhisch-1124551452.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам

Севастопольские паркинги приспособят под бомбоубежища

20:13 17.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие первой очереди многофункционального комплекса "Москва"
Открытие первой очереди многофункционального комплекса Москва - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Власти Севастополя и бизнес-сообщество нашли места для альтернативных бомбоубежищ в случае угрозы. Под укрытия планируют отдать подземные паркинги в торговых центрах, рассказал РИА Новости Крым уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников.
"Департамент общественных коммуникаций должен обеспечить жителей местами для укрытий в случае такой необходимости. При ревизии помещений стало ясно, что их недостаточно. Поэтому принято решение воспользоваться такой альтернативой, как паркинги в торговых центрах", – пояснил Илья Пестерников.
По словам бизнес-омбудсмена, речь не идет о полноценной замене бомбоубежищ.
"Подземные паркинги могут послужить временным укрытием, так как они углублены и усилены металлоконструкциями. По санитарным нормам мы не можем полностью заменить бомбоубежища - для этого нужна вентиляция, сидячие места и запасы воды. Но обеспечить временную защиту вполне можем. Не забываем, что в самих ТЦ работает очень много людей плюс сами покупатели. Логично, если в случае угрозы люди не будут в панике разбегаться, создавая давку, а централизованно спустятся в паркинг", – прокомментировал уполномоченный.
По словам Пестерникова, в Севастополе такие паркинги есть в "Муссоне", торговых центрах "Ниагара" на улице Меньшикова и "Посейдон" на проспекте Октябрьской революции.
Мыс Хрустальный в Севастополе
22 августа, 12:58
В Севастополе проверили убежища
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в правительстве Севастополя рассказали о судьбе автомобильного тоннеля в "бомбоубежище". В июне этого года власти Севастополя заявили о намерении построить автомобильный тоннель на месте бывшего бомбоубежища внутри возвышенности, отделяющей центр города от Карантинной балки и транспортной артерии, ведущей в разрастающийся "приморский" Гагаринский район – для улучшения логистики и разгрузки машинопотока.
Ранее после жалоб севастопольцев губернатор Михаил Развожаев поручил сделать читабельные указатели к городским бомбоубежищам. Когда закончится расчистка завалов в городских подвалах, их промаркируют табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 14:49
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