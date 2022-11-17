https://crimea.ria.ru/20221117/v-mid-rf-ne-podderzhivayut-ideyu-priznat-ukrainu-stranoy-terroristom-1125424236.html

В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом

В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом

В МИД РФ не поддерживают инициативу официально признать Украину террористическим государством, поскольку это было бы копированием псевдоюридических концепций... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T20:38

2022-11-17T20:38

2022-11-17T19:20

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В МИД РФ не поддерживают инициативу официально признать Украину террористическим государством, поскольку это было бы копированием псевдоюридических концепций враждебных России стран. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.По его словам, признание Украины террористическим государством означало бы "ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма".Представитель МИД РФ отметил, что подход в этом вопросе должен быть "максимально нюансированным и полностью учитывать национальные интересы Российской Федерации"."Не удивительно, что в условиях развязанной Западом гибридной войны подобные обвинения в государственном терроризме звучат и в адрес нашей страны, однако копировать чужие подходы враждебных нам государств, идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций, было бы, на наш взгляд, ошибочным", - подытожил дипломат.

https://crimea.ria.ru/20221117/v-mid-rf-prokommentirovali-prinyatie-rezolyutsii-oon-po-krymu-1125418520.html

https://crimea.ria.ru/20220824/senator-prizvala-obyavit-ukrainu-stranoy-terroristom-1124272385.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), украина, политика