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В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом
В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом
В МИД РФ не поддерживают инициативу официально признать Украину террористическим государством, поскольку это было бы копированием псевдоюридических концепций... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T20:38
2022-11-17T19:20
министерство иностранных дел рф (мид рф)
российская федерация (россия, рф)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В МИД РФ не поддерживают инициативу официально признать Украину террористическим государством, поскольку это было бы копированием псевдоюридических концепций враждебных России стран. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.По его словам, признание Украины террористическим государством означало бы "ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма".Представитель МИД РФ отметил, что подход в этом вопросе должен быть "максимально нюансированным и полностью учитывать национальные интересы Российской Федерации"."Не удивительно, что в условиях развязанной Западом гибридной войны подобные обвинения в государственном терроризме звучат и в адрес нашей страны, однако копировать чужие подходы враждебных нам государств, идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций, было бы, на наш взгляд, ошибочным", - подытожил дипломат.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-mid-rf-prokommentirovali-prinyatie-rezolyutsii-oon-po-krymu-1125418520.html
https://crimea.ria.ru/20220824/senator-prizvala-obyavit-ukrainu-stranoy-terroristom-1124272385.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), украина, политика
В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом

МИД РФ считает ошибочным официальное признание какого-либо государства террористическим

20:38 17.11.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В МИД РФ не поддерживают инициативу официально признать Украину террористическим государством, поскольку это было бы копированием псевдоюридических концепций враждебных России стран. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
По его словам, признание Украины террористическим государством означало бы "ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
16:12
В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму

"В этой связи обращаем ваше внимание на тот факт, что именно ряд стран из числа коллективного Запада используют такие ярлыки как "террористическое государство", "террористический режим" или "государство-спонсор терроризма" для обозначения неугодных стран, не соответствующих их извращенным представлениям о демократии и правах человека, а затем ссылаются на эти же ярлыки для легитимизации односторонних принудительных мер, идущих вразрез с императивными принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела, предусмотренными Уставом ООН", - сказал Нечаев.

Представитель МИД РФ отметил, что подход в этом вопросе должен быть "максимально нюансированным и полностью учитывать национальные интересы Российской Федерации".
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
"Не удивительно, что в условиях развязанной Западом гибридной войны подобные обвинения в государственном терроризме звучат и в адрес нашей страны, однако копировать чужие подходы враждебных нам государств, идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций, было бы, на наш взгляд, ошибочным", - подытожил дипломат.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Российская Федерация (Россия, РФ)УкраинаПолитика
 
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