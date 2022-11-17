https://crimea.ria.ru/20221117/presekat-ili-podderzhat-chto-dumayut-v-krymu-o-trude-nesovershennoletnikh-1125402351.html

Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних

Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних

Желание несовершеннолетних зарабатывать нужно поддерживать, при этом необходимо пресекать попытки взрослых манипулировать детьми. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T07:03

2022-11-17T07:03

2022-11-17T07:03

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Желание несовершеннолетних зарабатывать нужно поддерживать, при этом необходимо пресекать попытки взрослых манипулировать детьми. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, комментируя опубликованный недавно законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних в РФ.Законопроект, упрощающий процедуру трудоустройства несовершеннолетних, был внесен в ГД 10 ноября. В случае его принятия для заключения трудового договора с детьми от 14 лет до 18 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки."У нас сейчас дети с 14 лет имеют право трудиться, но с разрешения родителей. Определенное количество часов в неделю ребенку разрешено работать. Конечно, мы понимаем, что ребенок, который бегает и подрабатывает на улице, официально не трудоустроен", — отметила Клюева.Решение зарабатывать деньги, по словам омбудсмена, ребенок может принимать сам или при манипуляции взрослых, которые иногда учат детей и попрошайничеству, и мошенничеству, и мелким преступлениям."Такие вещи мы должны пресекать", — подчеркнула она.При этом Клюева считает, что детям, которые решили зарабатывать самостоятельно, необходимо всячески помогать в их стремлении."Если ребенок хочет сам зарабатывать свои собственные деньги — его нельзя за это наказывать, а, наоборот, необходимо оказать ему помощь, чтобы это было организовано по закону", — считает омбудсмен.В этом, по ее словам, могут оказать поддержку органы внутренних дел, где полицейские вместе с Центром социальной службы помогут ребенку в поиске оплачиваемой работы."Мало ли, почему он хочет работать. Я считаю, это нормально, когда ребенок хочет заработать. Это в принципе нормально, когда человек хочет работать. Тем более, если он хочет этого с детства — это замечательно. В этой ситуации нет никаких поводов переживать, что у таких детей могут быть какие-то неприятности по этому поводу", — заключила Клюева.

https://crimea.ria.ru/20221007/vas-ischut-kakie-professii-vostrebovany-na-rynke-truda-1124751080.html

https://crimea.ria.ru/20220406/podrabatyvayuschim-podrostkam-lgotnikam--sokhranyat-doplaty-k-pensii-1122869855.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

общество, мнения