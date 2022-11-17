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Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних
Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних
Желание несовершеннолетних зарабатывать нужно поддерживать, при этом необходимо пресекать попытки взрослых манипулировать детьми. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T07:03
2022-11-17T07:03
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Желание несовершеннолетних зарабатывать нужно поддерживать, при этом необходимо пресекать попытки взрослых манипулировать детьми. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, комментируя опубликованный недавно законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних в РФ.Законопроект, упрощающий процедуру трудоустройства несовершеннолетних, был внесен в ГД 10 ноября. В случае его принятия для заключения трудового договора с детьми от 14 лет до 18 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки."У нас сейчас дети с 14 лет имеют право трудиться, но с разрешения родителей. Определенное количество часов в неделю ребенку разрешено работать. Конечно, мы понимаем, что ребенок, который бегает и подрабатывает на улице, официально не трудоустроен", — отметила Клюева.Решение зарабатывать деньги, по словам омбудсмена, ребенок может принимать сам или при манипуляции взрослых, которые иногда учат детей и попрошайничеству, и мошенничеству, и мелким преступлениям."Такие вещи мы должны пресекать", — подчеркнула она.При этом Клюева считает, что детям, которые решили зарабатывать самостоятельно, необходимо всячески помогать в их стремлении."Если ребенок хочет сам зарабатывать свои собственные деньги — его нельзя за это наказывать, а, наоборот, необходимо оказать ему помощь, чтобы это было организовано по закону", — считает омбудсмен.В этом, по ее словам, могут оказать поддержку органы внутренних дел, где полицейские вместе с Центром социальной службы помогут ребенку в поиске оплачиваемой работы."Мало ли, почему он хочет работать. Я считаю, это нормально, когда ребенок хочет заработать. Это в принципе нормально, когда человек хочет работать. Тем более, если он хочет этого с детства — это замечательно. В этой ситуации нет никаких поводов переживать, что у таких детей могут быть какие-то неприятности по этому поводу", — заключила Клюева.
https://crimea.ria.ru/20221007/vas-ischut-kakie-professii-vostrebovany-na-rynke-truda-1124751080.html
https://crimea.ria.ru/20220406/podrabatyvayuschim-podrostkam-lgotnikam--sokhranyat-doplaty-k-pensii-1122869855.html
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Сергей Жабин
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
общество, мнения
Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних

Детский омбудсмен Крыма Клюева прокомментировала законопроект о труде несовершеннолетних

07:03 17.11.2022
 
© Фото: pixabay.comПодросток
Подросток
© Фото: pixabay.com
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Желание несовершеннолетних зарабатывать нужно поддерживать, при этом необходимо пресекать попытки взрослых манипулировать детьми. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, комментируя опубликованный недавно законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних в РФ.
Законопроект, упрощающий процедуру трудоустройства несовершеннолетних, был внесен в ГД 10 ноября. В случае его принятия для заключения трудового договора с детьми от 14 лет до 18 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки.
"У нас сейчас дети с 14 лет имеют право трудиться, но с разрешения родителей. Определенное количество часов в неделю ребенку разрешено работать. Конечно, мы понимаем, что ребенок, который бегает и подрабатывает на улице, официально не трудоустроен", — отметила Клюева.
Решение зарабатывать деньги, по словам омбудсмена, ребенок может принимать сам или при манипуляции взрослых, которые иногда учат детей и попрошайничеству, и мошенничеству, и мелким преступлениям.
"Такие вещи мы должны пресекать", — подчеркнула она.
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При этом Клюева считает, что детям, которые решили зарабатывать самостоятельно, необходимо всячески помогать в их стремлении.
"Если ребенок хочет сам зарабатывать свои собственные деньги — его нельзя за это наказывать, а, наоборот, необходимо оказать ему помощь, чтобы это было организовано по закону", — считает омбудсмен.
В этом, по ее словам, могут оказать поддержку органы внутренних дел, где полицейские вместе с Центром социальной службы помогут ребенку в поиске оплачиваемой работы.
"Мало ли, почему он хочет работать. Я считаю, это нормально, когда ребенок хочет заработать. Это в принципе нормально, когда человек хочет работать. Тем более, если он хочет этого с детства — это замечательно. В этой ситуации нет никаких поводов переживать, что у таких детей могут быть какие-то неприятности по этому поводу", — заключила Клюева.
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