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Крым без воды: где запланированы отключения в четверг
Крым без воды: где запланированы отключения в четверг - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Крым без воды: где запланированы отключения в четверг
В Симферополе и ряде муниципалитетов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T09:14
2022-11-17T09:14
2022-11-17T09:14
вода в крыму
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде муниципалитетов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в столице Крыма до 20 часов будет ограничено водоснабжение по улицам Центральной, Полины Осипенко, Алексеева, Фомина, Оленчука, Раснецова, Фомина, Александровской, Кременчугской, Камчатской. До 18 часов - по улицам Тренева, Б. Хмельницкого, Генерала Попова, частично по улице Декабристов и бульвару Франко.В Евпатории в первой половине дня из-за работ на насосной станции без воды улица Некрасова, 59А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, проспект Победы, 10а, 10б.В алуштинском селе Изобильном до 14 часов возможные перебои водоснабжения по улицам Новой, Центральной, 15-53, Виноградной в переулках Почтовом, Восточном, Табачном.В Ленинском селе Южном также до двух часов дня без воды все абоненты.
https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
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вода в крыму, общество, крым
Крым без воды: где запланированы отключения в четверг
Часть Крыма в четверг без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде муниципалитетов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в столице Крыма до 20 часов будет ограничено водоснабжение по улицам Центральной, Полины Осипенко, Алексеева, Фомина, Оленчука, Раснецова, Фомина, Александровской, Кременчугской, Камчатской. До 18 часов - по улицам Тренева, Б. Хмельницкого, Генерала Попова, частично по улице Декабристов и бульвару Франко.
В Евпатории в первой половине дня из-за работ на насосной станции без воды улица Некрасова, 59А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, проспект Победы, 10а, 10б.
В алуштинском селе Изобильном до 14 часов возможные перебои водоснабжения по улицам Новой, Центральной, 15-53, Виноградной в переулках Почтовом, Восточном, Табачном.
В Ленинском селе Южном также до двух часов дня без воды все абоненты.