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Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ
Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ
Киев сообщил об отключении от электросетей двух атомных электростанций на западе Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T00:56
2022-11-17T00:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Киев сообщил об отключении от электросетей двух атомных электростанций на западе Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Кроме того, согласно информации украинской стороны, накануне лишилась связи с одной из своих линий электропередачи Ровенская АЭС."В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. Сегодня в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины", - говорится в сообщении.Эксперты агентства по просьбе Киева в ноябре и декабре должны посетить четыре украинские АЭС, в том числе Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую. Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.
https://crimea.ria.ru/20221015/v-kieve-tyazhelye-razrusheniya-kriticheskoy-infrastruktury--ukrenergo-1124900990.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, экономика, магатэ
Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ

МАГАТЭ: Киев сообщил об отключении от электросетей двух АЭС на западе Украины

00:56 17.11.2022 (обновлено: 00:58 17.11.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Киев сообщил об отключении от электросетей двух атомных электростанций на западе Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
"Украинская Хмельницкая атомная электростанция вчера лишилась доступа к электросети из-за военных атак в стране, что вынудило ее временно полагаться на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии", - говорится в заявлении со ссылкой на директора МАГТЭ Рафаэля Гросси.
Кроме того, согласно информации украинской стороны, накануне лишилась связи с одной из своих линий электропередачи Ровенская АЭС.
"В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. Сегодня в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины", - говорится в сообщении.
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Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.
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