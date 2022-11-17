https://crimea.ria.ru/20221117/dve-aes-na-zapade-ukrainy-otklyucheny-ot-elektrosetey---magate-1125406398.html

Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ

Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ

Киев сообщил об отключении от электросетей двух атомных электростанций на западе Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ. РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T00:56

2022-11-17T00:56

2022-11-17T00:58

украина

специальная военная операция рф на украине

экономика

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Киев сообщил об отключении от электросетей двух атомных электростанций на западе Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Кроме того, согласно информации украинской стороны, накануне лишилась связи с одной из своих линий электропередачи Ровенская АЭС."В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. Сегодня в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины", - говорится в сообщении.Эксперты агентства по просьбе Киева в ноябре и декабре должны посетить четыре украинские АЭС, в том числе Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую. Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.

https://crimea.ria.ru/20221015/v-kieve-tyazhelye-razrusheniya-kriticheskoy-infrastruktury--ukrenergo-1124900990.html

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, экономика, магатэ