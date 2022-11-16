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Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
В Алуште задержан 40-летний житель Владивостока по подозрению в крупной краже, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T14:33
2022-11-16T14:33
2022-11-16T14:33
мвд по республике крым
происшествия
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште задержан 40-летний житель Владивостока по подозрению в крупной краже, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С сообщением о происшествии в полицию обратился местный житель. По его словам, из дома украли технику и имущество на сумму в 867 тысяч рублей. При этом ни двери, ни окна повреждены не были. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого.Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас его поместили под арест, а похищенные деньги и вещи возвращены владельцу.
https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html
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мвд по республике крым, происшествия, алушта
Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
Житель Владивостока обокрал дом в Крыму почти на миллион рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште задержан 40-летний житель Владивостока по подозрению в крупной краже, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С сообщением о происшествии в полицию обратился местный житель. По его словам, из дома украли технику и имущество на сумму в 867 тысяч рублей. При этом ни двери, ни окна повреждены не были. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого.
"По словам задержанного, на дороге он подобрал связку ключей, которую кто-то обронил напротив частного дома. Один из ключей подошел к двери. Проникнув внутрь чужого домовладения, злоумышленник похитил гаджеты, деньги и другое имущество", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас его поместили под арест, а похищенные деньги и вещи возвращены владельцу.