https://crimea.ria.ru/20221116/zhitel-vladivostoka-popalsya-na-krupnoy-krazhe-v-krymu-1125398844.html

Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму

Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму

В Алуште задержан 40-летний житель Владивостока по подозрению в крупной краже, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T14:33

2022-11-16T14:33

2022-11-16T14:33

мвд по республике крым

происшествия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште задержан 40-летний житель Владивостока по подозрению в крупной краже, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С сообщением о происшествии в полицию обратился местный житель. По его словам, из дома украли технику и имущество на сумму в 867 тысяч рублей. При этом ни двери, ни окна повреждены не были. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого.Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас его поместили под арест, а похищенные деньги и вещи возвращены владельцу.

https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html

алушта

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2022

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мвд по республике крым, происшествия, алушта