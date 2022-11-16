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Ждать ли снега в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Ждать ли снега в Севастополе
Ждать ли снега в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Ждать ли снега в Севастополе
Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T08:34
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севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Елена Лаврушко.Ранее в крымском главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики сообщили, что в Крыму 17 и 18 ноября ожидаются резкое похолодание, дожди с мокрым снегом и сильный ветер. По словам Елены Лаврушко, для Севастополя подобные прогнозы пока неактуальны.По ее словам, похолодание будет сопровождаться дождями и переходом ветра от юго-западного к северо-западному с усилением до 20 м/с, что существенно меньше, чем в Крыму, где ожидаются порывы до 28 м/с, отметила специалист.Что касается снега – пока без него.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html
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севастополь, погода
Ждать ли снега в Севастополе

Синоптик Лаврушко: на этой неделе снега в Севастополе не будет

08:34 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев На набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Елена Лаврушко.
Ранее в крымском главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики сообщили, что в Крыму 17 и 18 ноября ожидаются резкое похолодание, дожди с мокрым снегом и сильный ветер.
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На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки
По словам Елены Лаврушко, для Севастополя подобные прогнозы пока неактуальны.
"Для Севастополя мы пока не даем таких низких температур, как в Крыму. Понижение в конце недели, с 18 по 20 ноября, составит до 2-4 градусов тепла ночью. Днем будет 8-10 градусов тепла", –сказала специалист.
По ее словам, похолодание будет сопровождаться дождями и переходом ветра от юго-западного к северо-западному с усилением до 20 м/с, что существенно меньше, чем в Крыму, где ожидаются порывы до 28 м/с, отметила специалист.
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В Крым идет снег
Что касается снега – пока без него.
"Снег мы не ждем. Пока только дождь", – сказала Лаврушко.
 
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