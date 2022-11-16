https://crimea.ria.ru/20221116/zhdat-li-snega-v-sevastopole-1125386971.html
Ждать ли снега в Севастополе
Ждать ли снега в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Ждать ли снега в Севастополе
Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T08:34
2022-11-16T08:34
2022-11-16T08:34
севастополь
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097411_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_7c8f3da498198577e614dd94e2425747.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Елена Лаврушко.Ранее в крымском главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики сообщили, что в Крыму 17 и 18 ноября ожидаются резкое похолодание, дожди с мокрым снегом и сильный ветер. По словам Елены Лаврушко, для Севастополя подобные прогнозы пока неактуальны.По ее словам, похолодание будет сопровождаться дождями и переходом ветра от юго-западного к северо-западному с усилением до 20 м/с, что существенно меньше, чем в Крыму, где ожидаются порывы до 28 м/с, отметила специалист.Что касается снега – пока без него.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html
https://crimea.ria.ru/20221113/v-krym-idet-sneg-1125319158.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097411_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_47786ae05d2790a511efe4c16a337e9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, погода
Ждать ли снега в Севастополе
Синоптик Лаврушко: на этой неделе снега в Севастополе не будет
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Елена Лаврушко.
Ранее в крымском главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики сообщили, что в Крыму 17 и 18 ноября ожидаются резкое похолодание
, дожди с мокрым снегом и сильный ветер.
По словам Елены Лаврушко, для Севастополя подобные прогнозы пока неактуальны.
"Для Севастополя мы пока не даем таких низких температур, как в Крыму. Понижение в конце недели, с 18 по 20 ноября, составит до 2-4 градусов тепла ночью. Днем будет 8-10 градусов тепла", –сказала специалист.
По ее словам, похолодание будет сопровождаться дождями и переходом ветра от юго-западного к северо-западному с усилением до 20 м/с, что существенно меньше, чем в Крыму, где ожидаются порывы до 28 м/с, отметила специалист.
Что касается снега – пока без него.
"Снег мы не ждем. Пока только дождь", – сказала Лаврушко.