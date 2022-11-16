https://crimea.ria.ru/20221116/zhdat-li-snega-v-sevastopole-1125386971.html

Ждать ли снега в Севастополе

Ждать ли снега в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Ждать ли снега в Севастополе

Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T08:34

2022-11-16T08:34

2022-11-16T08:34

севастополь

погода

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь, в отличие от Крыма, не ждет снега к концу текущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Елена Лаврушко.Ранее в крымском главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики сообщили, что в Крыму 17 и 18 ноября ожидаются резкое похолодание, дожди с мокрым снегом и сильный ветер. По словам Елены Лаврушко, для Севастополя подобные прогнозы пока неактуальны.По ее словам, похолодание будет сопровождаться дождями и переходом ветра от юго-западного к северо-западному с усилением до 20 м/с, что существенно меньше, чем в Крыму, где ожидаются порывы до 28 м/с, отметила специалист.Что касается снега – пока без него.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html

https://crimea.ria.ru/20221113/v-krym-idet-sneg-1125319158.html

севастополь

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