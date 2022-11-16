https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-arestovali-podozrevaemogo-v-ubiystve-tridtsatiletney-davnosti-1125400298.html

В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности

В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности

Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T15:43

2022-11-16T15:43

2022-11-16T15:43

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крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома.В марте 1990 года в полицию обратились жители одного из многоквартирных домов Ялты, сообщив об исчезновении своей соседки. Тело женщины было обнаружено в ее квартире.Тело убитой он спрятал в квартире, после чего скрылся с места. Награбленным мужчина распорядился по своему усмотрению.Установить личность убийцы удалось лишь спустя 30 лет в ходе расследования преступлений прошлых лет. В настоящее время подозреваемый – ранее судимый 55-летний житель Ялты –арестован. Расследование уголовного дела продолжается.Вместе с тем, по данным МВД по Республики Крым, злоумышленник не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной.Ранее крымчанину дали 13 лет колонии за зверское убийство сожительницы.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, происшествия