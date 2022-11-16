Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-arestovali-podozrevaemogo-v-ubiystve-tridtsatiletney-davnosti-1125400298.html
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T15:43
2022-11-16T15:43
ялта
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_358b51841cae1dc1f0655445b65e0639.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома.В марте 1990 года в полицию обратились жители одного из многоквартирных домов Ялты, сообщив об исчезновении своей соседки. Тело женщины было обнаружено в ее квартире.Тело убитой он спрятал в квартире, после чего скрылся с места. Награбленным мужчина распорядился по своему усмотрению.Установить личность убийцы удалось лишь спустя 30 лет в ходе расследования преступлений прошлых лет. В настоящее время подозреваемый – ранее судимый 55-летний житель Ялты –арестован. Расследование уголовного дела продолжается.Вместе с тем, по данным МВД по Республики Крым, злоумышленник не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной.Ранее крымчанину дали 13 лет колонии за зверское убийство сожительницы.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619310_207:0:1920:1285_1920x0_80_0_0_44746f8243e9629545e141c9b2cde813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, крым, происшествия
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности

В Крыму задержали подозреваемого в разбое и убийстве жительницы Ялты в 1990 году

15:43 16.11.2022
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома.
В марте 1990 года в полицию обратились жители одного из многоквартирных домов Ялты, сообщив об исчезновении своей соседки. Тело женщины было обнаружено в ее квартире.
"По данным следствия, в марте 1990 года обвиняемый с целью совершения кражи ювелирных изделий проник в квартиру местной жительницы, однако был обнаружен хозяйкой дома. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина совершил убийство пенсионерки", – говорится в сообщение.
Тело убитой он спрятал в квартире, после чего скрылся с места. Награбленным мужчина распорядился по своему усмотрению.
Установить личность убийцы удалось лишь спустя 30 лет в ходе расследования преступлений прошлых лет. В настоящее время подозреваемый – ранее судимый 55-летний житель Ялты –арестован. Расследование уголовного дела продолжается.
Вместе с тем, по данным МВД по Республики Крым, злоумышленник не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной.
Ранее крымчанину дали 13 лет колонии за зверское убийство сожительницы.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:50
В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины
 
ЯлтаКрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины
17:12В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
16:51Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
16:42РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей
16:35Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
16:26В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
16:23Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
16:14Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
15:56Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму
15:43В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
15:39В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным
15:18Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
14:42Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
14:33Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
14:20Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
13:59В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
13:52Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе
13:32Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
13:27В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
13:15ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине
Лента новостейМолния