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В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T15:43
2022-11-16T15:43
2022-11-16T15:43
ялта
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома.В марте 1990 года в полицию обратились жители одного из многоквартирных домов Ялты, сообщив об исчезновении своей соседки. Тело женщины было обнаружено в ее квартире.Тело убитой он спрятал в квартире, после чего скрылся с места. Награбленным мужчина распорядился по своему усмотрению.Установить личность убийцы удалось лишь спустя 30 лет в ходе расследования преступлений прошлых лет. В настоящее время подозреваемый – ранее судимый 55-летний житель Ялты –арестован. Расследование уголовного дела продолжается.Вместе с тем, по данным МВД по Республики Крым, злоумышленник не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной.Ранее крымчанину дали 13 лет колонии за зверское убийство сожительницы.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html
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ялта, крым, происшествия
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
В Крыму задержали подозреваемого в разбое и убийстве жительницы Ялты в 1990 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Ялты обвинили убийстве тридцатилетней давности, сообщает пресс-служба крымского Следкома.
В марте 1990 года в полицию обратились жители одного из многоквартирных домов Ялты, сообщив об исчезновении своей соседки. Тело женщины было обнаружено в ее квартире.
"По данным следствия, в марте 1990 года обвиняемый с целью совершения кражи ювелирных изделий проник в квартиру местной жительницы, однако был обнаружен хозяйкой дома. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина совершил убийство пенсионерки", – говорится в сообщение.
Тело убитой он спрятал в квартире, после чего скрылся с места. Награбленным мужчина распорядился по своему усмотрению.
Установить личность убийцы удалось лишь спустя 30 лет в ходе расследования преступлений прошлых лет. В настоящее время подозреваемый – ранее судимый 55-летний житель Ялты –арестован. Расследование уголовного дела продолжается.
Вместе с тем, по данным МВД по Республики Крым, злоумышленник не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной.