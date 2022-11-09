https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html

В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины

В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины

Сакский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T13:50

2022-11-09T13:50

2022-11-09T13:50

крым

закон и право

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Сакский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По данным ведомства, 25 марта этого года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине множественные удары по телу, затем связал ее и бросил в помещении.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. В дальнейшем его ждет ограничение свободы на год.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html

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