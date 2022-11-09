https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html
В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины
В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины
Сакский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T13:50
2022-11-09T13:50
2022-11-09T13:50
крым
закон и право
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Сакский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По данным ведомства, 25 марта этого года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине множественные удары по телу, затем связал ее и бросил в помещении.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. В дальнейшем его ждет ограничение свободы на год.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html
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РИА Новости Крым
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крым, закон и право, прокуратура республики крым
В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины
Крымчанину дали 13 лет колонии за зверское убийство сожительницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Сакский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, 25 марта этого года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине множественные удары по телу, затем связал ее и бросил в помещении.
"От полученных травм хозяйка квартиры скончалась на месте происшествия. После этого подсудимый похитил принадлежащий пострадавшей мобильный телефон", - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. В дальнейшем его ждет ограничение свободы на год.
Приговор в законную силу пока не вступил.