https://crimea.ria.ru/20221116/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-v-belogorskom-rayone-1125402200.html
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:51
2022-11-16T16:51
2022-11-16T16:51
происшествия
прокуратура республики крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе."В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.Проверку по факту аварии проводят и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221116/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-i-legkovushkoy-proizoshlo-v-belogorskom-rayone-1125398375.html
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происшествия, прокуратура республики крым, крым
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
В Крыму прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковушкой