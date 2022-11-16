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Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:51
2022-11-16T16:51
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе."В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.Проверку по факту аварии проводят и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221116/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-i-legkovushkoy-proizoshlo-v-belogorskom-rayone-1125398375.html
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происшествия, прокуратура республики крым, крым
Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе

В Крыму прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковушкой

16:51 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автобусом "ПАЗ", следовавшим по маршруту Симферополь-Новожиловка. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Автобус следовал без пассажиров, пострадавших нет.
"В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
Проверку по факту аварии проводят и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ДТП в Белогорском районе 16.11.22
14:20Ситуация на дорогах Крыма
Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
 
ПроисшествияПрокуратура Республики КрымКрым
 
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