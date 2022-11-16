https://crimea.ria.ru/20221116/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-v-belogorskom-rayone-1125402200.html

Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе

Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе

Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T16:51

2022-11-16T16:51

2022-11-16T16:51

происшествия

прокуратура республики крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло в среду в Белогорском районе."В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.Проверку по факту аварии проводят и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20221116/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-i-legkovushkoy-proizoshlo-v-belogorskom-rayone-1125398375.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, прокуратура республики крым, крым