https://crimea.ria.ru/20221116/minoborony-15-noyabrya-ni-odnogo-raketnogo-udara-po-kievu-ne-nanosilos-1125394693.html

Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось

Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось

Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили объекты военного управления Украины и связанные с ними объекты энергетики, однако по Киеву 15 ноября ни РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T12:54

2022-11-16T12:54

2022-11-16T12:54

министерство обороны рф

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили объекты военного управления Украины и связанные с ними объекты энергетики, однако по Киеву 15 ноября ни одного удара не наносилось. Об этом заявили в Минобороны России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что "все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны".Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-kieve-otsenili-posledstviya-raketnykh-udarov-dlya-energosistemy-strany-1125387507.html

украина

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2022

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