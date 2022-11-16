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Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось
Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось
Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили объекты военного управления Украины и связанные с ними объекты энергетики, однако по Киеву 15 ноября ни РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T12:54
2022-11-16T12:54
министерство обороны рф
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили объекты военного управления Украины и связанные с ними объекты энергетики, однако по Киеву 15 ноября ни одного удара не наносилось. Об этом заявили в Минобороны России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что "все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны".Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-kieve-otsenili-posledstviya-raketnykh-udarov-dlya-energosistemy-strany-1125387507.html
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министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине
Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось

Ни одного удара по Киеву в ходе атаки 15 ноября не наносилось – Минобороны

12:54 16.11.2022
 
© BULENT KILIC / AFPВид на площадь Независимости в Киеве
Вид на площадь Независимости в Киеве
© BULENT KILIC / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили объекты военного управления Украины и связанные с ними объекты энергетики, однако по Киеву 15 ноября ни одного удара не наносилось. Об этом заявили в Минобороны России.
"15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, - говорится в сообщении. - Также хотим особо подчеркнуть, что в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось".
В оборонном ведомстве подчеркнули, что "все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны".
Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.
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