Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось
Ни одного удара по Киеву в ходе атаки 15 ноября не наносилось – Минобороны
© BULENT KILIC / AFPВид на площадь Независимости в Киеве
© BULENT KILIC / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили объекты военного управления Украины и связанные с ними объекты энергетики, однако по Киеву 15 ноября ни одного удара не наносилось. Об этом заявили в Минобороны России.
"15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, - говорится в сообщении. - Также хотим особо подчеркнуть, что в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось".
В оборонном ведомстве подчеркнули, что "все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны".
Во вторник вечером взрывы прогремели в десятке крупных городов Украины, в регионах оказались повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений, отметив, что ситуация в сфере энергетики в стране критическая.