https://crimea.ria.ru/20221115/zhitel-kryma-poydet-na-prinuditelnye-raboty-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1125372013.html

Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму

Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму

42-летний житель Кировского района Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму в интернете, а часть зарплаты отдаст в доход государства. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T10:16

2022-11-15T10:16

2022-11-15T10:16

общество

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42-летний житель Кировского района Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму в интернете, а часть зарплаты отдаст в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.По данным суда, летом мужчина умышленно разместил в групповом чате одного из мессенджеров призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих ВС РФ, таким образом заработав уголовную статью:В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, закон и право