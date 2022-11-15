https://crimea.ria.ru/20221115/zhitel-kryma-poydet-na-prinuditelnye-raboty-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1125372013.html
Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму
Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму
42-летний житель Кировского района Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму в интернете, а часть зарплаты отдаст в доход государства. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:16
2022-11-15T10:16
2022-11-15T10:16
общество
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42-летний житель Кировского района Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму в интернете, а часть зарплаты отдаст в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.По данным суда, летом мужчина умышленно разместил в групповом чате одного из мессенджеров призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих ВС РФ, таким образом заработав уголовную статью:В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html
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общество, крым, закон и право
Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму
Житель Кировского района наказан за призывы к экстремизму в интернете
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42-летний житель Кировского района Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму в интернете, а часть зарплаты отдаст в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
По данным суда, летом мужчина умышленно разместил в групповом чате одного из мессенджеров призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих ВС РФ, таким образом заработав уголовную статью:
"Кировский районный суд приговорил 42-х летнего местного жителя к принудительным работам сроком на 5 месяцев с удержанием из заработной платы 15 % в доход государства. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет на сайтах общего пользования, на срок 2 года", - сказано в сообщении суда.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.