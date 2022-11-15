https://crimea.ria.ru/20221115/lavrov-sdelal-glavnyy-vyvod-iz-vystupleniya-zelenskogo-na-g20-1125375630.html

Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20

Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20 - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20

Президент Украины Владимир Зеленский пока не слушает Запад, который, если верить американским СМИ, советует Киеву быть "сговорчивее" в вопросе переговоров с... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T13:14

2022-11-15T13:14

2022-11-15T13:15

сергей лавров

украина

в мире

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125375513_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_87e0e4ebe9c30cc0c1bada71dd305b74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пока не слушает Запад, который, если верить американским СМИ, советует Киеву быть "сговорчивее" в вопросе переговоров с Россией. Такой вывод из выступления украинского лидера на саммите G20 в Индонезии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение >>По словам Лаврова, лучше всего содержание речи Зеленского и состояние этого человека характеризует его фраза, "не очень к месту ввернутая, но произнесенная"."Он (Зеленский – ред.) сказал, что "высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами", - подытожил глава МИД России.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.

https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, в мире, владимир зеленский (президент украины)