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Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20 - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20
Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20 - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20
Президент Украины Владимир Зеленский пока не слушает Запад, который, если верить американским СМИ, советует Киеву быть "сговорчивее" в вопросе переговоров с... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:14
2022-11-15T13:15
сергей лавров
украина
в мире
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пока не слушает Запад, который, если верить американским СМИ, советует Киеву быть "сговорчивее" в вопросе переговоров с Россией. Такой вывод из выступления украинского лидера на саммите G20 в Индонезии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение &gt;&gt;По словам Лаврова, лучше всего содержание речи Зеленского и состояние этого человека характеризует его фраза, "не очень к месту ввернутая, но произнесенная"."Он (Зеленский – ред.) сказал, что "высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами", - подытожил глава МИД России.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.
https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html
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сергей лавров, украина, в мире, владимир зеленский (президент украины)
Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20

Лавров заявил об одном выводе, который он сделал из выступления Зеленского на саммите G20

13:14 15.11.2022 (обновлено: 13:15 15.11.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пока не слушает Запад, который, если верить американским СМИ, советует Киеву быть "сговорчивее" в вопросе переговоров с Россией. Такой вывод из выступления украинского лидера на саммите G20 в Индонезии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение >>

"Из его выступления я вынес только один вывод, что никаких западных советов он пока не слушает. Была воинственная риторика, русофобская и агрессивная", - сказал министр журналистам.

По словам Лаврова, лучше всего содержание речи Зеленского и состояние этого человека характеризует его фраза, "не очень к месту ввернутая, но произнесенная".
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"Он (Зеленский – ред.) сказал, что "высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами", - подытожил глава МИД России.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.
 
Сергей ЛавровУкраинаВ миреВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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