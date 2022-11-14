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Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение
Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение
Призывы некоторых представителей администрации США и высокопоставленных американских военных к России и Украине начать переговоры по урегулированию конфликта... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T03:28
2022-11-14T03:28
2022-11-14T03:28
украина
авторы
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призывы некоторых представителей администрации США и высокопоставленных американских военных к России и Украине начать переговоры по урегулированию конфликта являются пустыми декларациями, не имеющими реальной основы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марка Милли заявил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться "окно возможностей" для переговоров об окончании конфликта, и призвал Москву и Киев им воспользоваться. Также в американской прессе появились публикации о том, что Вашингтон якобы ищет варианты для мирного урегулирования конфликта, для чего уговаривают киевский режим продемонстрировать открытость к диалогу с Москвой.Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала диалога с РФ. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии того, что специальная военная операция не повторится".По мнению эксперта, о мирных переговорах будут говорить часто и не раз по одной простой причине – "нужно сделать так, чтобы какая-то сторона выглядела стороной, желающей вести переговоры, и не важно, что за этим ничего не стоит".
https://crimea.ria.ru/20221109/chto-skazali-zelenskomu-v-administratsii-baydena-po-peregovoram-s-rf--smi-1125290547.html
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украина
российская федерация (россия, рф)
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2022
Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
украина, авторы, российская федерация (россия, рф)
Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение
Эксперт Подберезкин: призывы к переговорам со стороны США – пустые декларации без основы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Призывы некоторых представителей администрации США и высокопоставленных американских военных к России и Украине начать переговоры по урегулированию конфликта являются пустыми декларациями, не имеющими реальной основы. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марка Милли заявил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться "окно возможностей" для переговоров об окончании конфликта, и призвал Москву и Киев им воспользоваться. Также в американской прессе появились публикации о том, что Вашингтон якобы ищет варианты для мирного урегулирования конфликта, для чего уговаривают киевский режим продемонстрировать открытость к диалогу с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала диалога с РФ. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии того, что специальная военная операция не повторится".
"Это все просто пустые декларации, чтоб показать готовность говорить. Никакой основы для переговоров нет. То, что предложил Зеленский для переговоров, чтобы мы капитулировали и заплатили, в очередной раз взяли на содержание украинских лидеров – так же и мы могли сделать такое же предложение Штатам: пусть Зеленский заплатит нам компенсацию за те издержки, которые мы понесли, летит на Луну. Это было бы, что называется, "базовым предложением" для переговоров. Все это несерьезно", - сказал Подберезкин.
По мнению эксперта, о мирных переговорах будут говорить часто и не раз по одной простой причине – "нужно сделать так, чтобы какая-то сторона выглядела стороной, желающей вести переговоры, и не важно, что за этим ничего не стоит".