https://crimea.ria.ru/20221114/spetsialitet-vozvraschaetsya-minobrnauki-za-otdelnyy-uroven-obrazovaniya-1125367200.html

Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования

Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования

Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T21:13

2022-11-14T21:13

2022-11-14T21:13

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Проект закона предполагает внесение изменений в закон об образовании в РФ. Согласно документу, в России предлагается установить 5 уровней профессионального образования: среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, высшее – специалитет, высшее – магистратура и высшее – подготовка кадров высшей квалификации.Отмечается также, что выпускники специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет."Лица, имеющие высшее образование – специалитет, ‎имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности", – говорится в документе.В данный момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.В последнее время власти РФ и общественные деятели неоднократно указывали на то, что необходимо отказаться от Болонской системы в высшем образовании.В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует отнестись как "к пережитому этапу" и отметил, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.

https://crimea.ria.ru/20220529/kak-dolzhna-vyglyadet-novaya-sistema-vysshego-obrazovaniya-v-rossii--mnenie-1123371309.html

https://crimea.ria.ru/20220610/kak-bolonskaya-sistema-povliyala-na-ottok-studentov-iz-rossii--mnenie-1123504704.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, общество