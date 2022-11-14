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Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T21:13
2022-11-14T21:13
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Проект закона предполагает внесение изменений в закон об образовании в РФ. Согласно документу, в России предлагается установить 5 уровней профессионального образования: среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, высшее – специалитет, высшее – магистратура и высшее – подготовка кадров высшей квалификации.Отмечается также, что выпускники специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет."Лица, имеющие высшее образование – специалитет, ‎имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности", – говорится в документе.В данный момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.В последнее время власти РФ и общественные деятели неоднократно указывали на то, что необходимо отказаться от Болонской системы в высшем образовании.В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует отнестись как "к пережитому этапу" и отметил, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.
https://crimea.ria.ru/20220529/kak-dolzhna-vyglyadet-novaya-sistema-vysshego-obrazovaniya-v-rossii--mnenie-1123371309.html
https://crimea.ria.ru/20220610/kak-bolonskaya-sistema-povliyala-na-ottok-studentov-iz-rossii--mnenie-1123504704.html
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образование в россии, общество
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования

Специалитет должен стать отдельным уровнем высшего образования – законопроект

21:13 14.11.2022
 
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Учебный процесс переведён в дистанционный формат с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Проект закона предполагает внесение изменений в закон об образовании в РФ. Согласно документу, в России предлагается установить 5 уровней профессионального образования: среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, высшее – специалитет, высшее – магистратура и высшее – подготовка кадров высшей квалификации.
Отмечается также, что выпускники специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет.
"Лица, имеющие высшее образование – специалитет, ‎имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности", – говорится в документе.
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского – одному из старейших вузов Крыма – исполнилось 90 лет - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Как должна выглядеть новая система высшего образования в России – мнение
Помимо этого, предполагается, что именно по программам специалитета будут готовить кадры, "востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики" в России.
В данный момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.
В последнее время власти РФ и общественные деятели неоднократно указывали на то, что необходимо отказаться от Болонской системы в высшем образовании.
В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует отнестись как "к пережитому этапу" и отметил, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 19:19
Как Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнение
 
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