https://crimea.ria.ru/20221114/spetsialitet-vozvraschaetsya-minobrnauki-za-otdelnyy-uroven-obrazovaniya-1125367200.html
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T21:13
2022-11-14T21:13
2022-11-14T21:13
образование в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122220673_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_f7a41389cdde23cb3ce40ea475d706ac.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Проект закона предполагает внесение изменений в закон об образовании в РФ. Согласно документу, в России предлагается установить 5 уровней профессионального образования: среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, высшее – специалитет, высшее – магистратура и высшее – подготовка кадров высшей квалификации.Отмечается также, что выпускники специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет."Лица, имеющие высшее образование – специалитет, имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности", – говорится в документе.В данный момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.В последнее время власти РФ и общественные деятели неоднократно указывали на то, что необходимо отказаться от Болонской системы в высшем образовании.В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует отнестись как "к пережитому этапу" и отметил, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.
https://crimea.ria.ru/20220529/kak-dolzhna-vyglyadet-novaya-sistema-vysshego-obrazovaniya-v-rossii--mnenie-1123371309.html
https://crimea.ria.ru/20220610/kak-bolonskaya-sistema-povliyala-na-ottok-studentov-iz-rossii--mnenie-1123504704.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122220673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c63955c67ea7966ab7bad11c41b6ed3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в россии, общество
Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
Специалитет должен стать отдельным уровнем высшего образования – законопроект
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ намерено вернуть в вузы специалитет, сделав его отдельным уровнем образования, как это было до введения Болонской системы. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Проект закона предполагает внесение изменений в закон об образовании в РФ. Согласно документу, в России предлагается установить 5 уровней профессионального образования: среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, высшее – специалитет, высшее – магистратура и высшее – подготовка кадров высшей квалификации.
Отмечается также, что выпускники специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет.
"Лица, имеющие высшее образование – специалитет, имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности", – говорится в документе.
Помимо этого, предполагается, что именно по программам специалитета будут готовить кадры, "востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики" в России.
В данный момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.
В последнее время власти РФ и общественные деятели неоднократно указывали на то, что необходимо отказаться от Болонской системы в высшем образовании.
В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует отнестись как "к пережитому этапу" и отметил, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.