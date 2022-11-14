Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны
Минобороны: российские военные проходят интенсивную подготовку в Белоруссии
11:55 14.11.2022 (обновлено: 12:58 14.11.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах. В тренировках задействована и бронетехника, сообщило Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки", - сказано в сообщении ведомства.
Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время, добавили в Минобороны. На полигонах военнослужащие Западного военного округа отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, а также осваивают навыки тактической медицины и другие дисциплины.
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