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Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны
Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны
Российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах. В тренировках задействована и бронетехника, сообщило Минобороны... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T11:55
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белоруссия
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах. В тренировках задействована и бронетехника, сообщило Минобороны РФ.Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время, добавили в Минобороны. На полигонах военнослужащие Западного военного округа отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, а также осваивают навыки тактической медицины и другие дисциплины.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 ноября гомельскими пограничниками был перехвачен украинский беспилотник. Инцидент произошел в километре от белорусско-украинской границы. С помощью карты памяти БПЛА установлен факт его запуска с украинской территории.
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белоруссия, министерство обороны рф, армия и флот
Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны

Минобороны: российские военные проходят интенсивную подготовку в Белоруссии

11:55 14.11.2022 (обновлено: 12:58 14.11.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах. В тренировках задействована и бронетехника, сообщило Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки", - сказано в сообщении ведомства.
Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время, добавили в Минобороны. На полигонах военнослужащие Западного военного округа отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, а также осваивают навыки тактической медицины и другие дисциплины.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 ноября гомельскими пограничниками был перехвачен украинский беспилотник. Инцидент произошел в километре от белорусско-украинской границы. С помощью карты памяти БПЛА установлен факт его запуска с украинской территории.
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