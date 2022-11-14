https://crimea.ria.ru/20221114/rossiyskie-voennye-prokhodyat-aktivnuyu-podgotovku-v-belorussii--minoborony-1125356654.html

Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны

Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Российские военные проходят активную подготовку в Белоруссии – Минобороны

Российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах. В тренировках задействована и бронетехника, сообщило Минобороны... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T11:55

2022-11-14T11:55

2022-11-14T12:58

белоруссия

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах. В тренировках задействована и бронетехника, сообщило Минобороны РФ.Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время, добавили в Минобороны. На полигонах военнослужащие Западного военного округа отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, а также осваивают навыки тактической медицины и другие дисциплины.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 ноября гомельскими пограничниками был перехвачен украинский беспилотник. Инцидент произошел в километре от белорусско-украинской границы. С помощью карты памяти БПЛА установлен факт его запуска с украинской территории.

https://crimea.ria.ru/20221022/na-ukraine-predlagayut-priznat-belorussiyu-okkupirovannoy-rossiey-1125041574.html

белоруссия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, министерство обороны рф, армия и флот