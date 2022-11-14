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Киев и треть Украины остались без света на неделю -"Укрэнерго"
Киев и треть Украины остались без света на неделю -"Укрэнерго" - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Киев и треть Украины остались без света на неделю -"Укрэнерго"
Отключения света в Киеве и еще семи областях Украины продлятся минимум неделю, причина - в разрушении объекта энергетической инфраструктуры на юго-западе... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T20:31
2022-11-14T20:31
2022-11-14T20:31
украина
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Отключения света в Киеве и еще семи областях Украины продлятся минимум неделю, причина - в разрушении объекта энергетической инфраструктуры на юго-западе страны, заявил в эфире украинского телеканала Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий."Ситуация остается тяжелой. Отключения электроэнергии в Киеве и семи областях продолжатся еще в течение недели", - цитирует Кудрицкого РИА Новости.Ранее в понедельник "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов, из-за чего в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях сложилась тяжелая обстановка с энергообеспечением.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика, специальная военная операция рф на украине
Киев и треть Украины остались без света на неделю -"Укрэнерго"
В Киеве и семи областях Украины отключения света продлятся минимум неделю