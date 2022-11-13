https://crimea.ria.ru/20221113/po-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1125348626.html

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 13.11.2022

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T11:28

2022-11-13T11:28

2022-11-13T11:28

украина

специальная военная операция рф на украине

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125348513_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_b070e306ead74bffe01e6338e28074c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.По данным сервиса, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области и за несколько минут распространился по всей территории Украины.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. По всей Украине ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221112/na-ukraine-massovye-otklyucheniya-sveta-vvedeny-grafiki-1125340196.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, новости