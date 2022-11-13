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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 13.11.2022
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T11:28
2022-11-13T11:28
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.По данным сервиса, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области и за несколько минут распространился по всей территории Украины.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. По всей Украине ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, новости
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины: воздушная тревога объявлена во всех регионах страны

11:28 13.11.2022
 
© AP Photo Andrew KravchenkoВид на площадь Независимости в Киеве
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.
По данным сервиса, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области и за несколько минут распространился по всей территории Украины.
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Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. По всей Украине ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
 
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