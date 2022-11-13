https://crimea.ria.ru/20221113/po-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1125348626.html
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 13.11.2022
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T11:28
2022-11-13T11:28
2022-11-13T11:28
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.По данным сервиса, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области и за несколько минут распространился по всей территории Украины.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. По всей Украине ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221112/na-ukraine-massovye-otklyucheniya-sveta-vvedeny-grafiki-1125340196.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, новости
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Власти Украины: воздушная тревога объявлена во всех регионах страны