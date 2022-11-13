https://crimea.ria.ru/20221113/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-na-13-noyabrya-1125348729.html
Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября
Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября
С начала курсирования паромов через Керченский пролив услугами переправы воспользовались почти 30,5 тысяч пассажиров, перевезено более 18,5 тысяч транспорта. Об РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T11:46
2022-11-13T11:46
2022-11-13T11:46
керченская паромная переправа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_0:230:3117:1983_1920x0_80_0_0_b48ba028c6b3bf7b2206c8ec7fa6d17d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. С начала курсирования паромов через Керченский пролив услугами переправы воспользовались почти 30,5 тысяч пассажиров, перевезено более 18,5 тысяч транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе России.Уточняется, что на переправе курсирует семь паромов. Совокупно они выполнили 608 рейсов.В ведомстве добавили, что на данный момент в Керченском проливе установилась хорошая погода, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье ожидается западный, северо-западный ветер ветер 6-11 м/сек, порывы 14 м/сек, без осадков. Днем видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +11...13, температура воды в море +9...10 градусов", - подытожили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20221105/na-paromnoy-pereprave-v-krym-sokratilas-ochered-iz-fur-1125242676.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c07d54631bfd548110f8025a369d0190.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, новости
Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября
Керченская паромная переправа: трафик, погода и ситуация на 13 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. С начала курсирования паромов через Керченский пролив услугами переправы воспользовались почти 30,5 тысяч пассажиров, перевезено более 18,5 тысяч транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Уточняется, что на переправе курсирует семь паромов. Совокупно они выполнили 608 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 13 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 30 478 пассажиров, 18 754 единицы автотранспорта и 1586 железнодорожных вагонов", - уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент в Керченском проливе установилась хорошая погода, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье ожидается западный, северо-западный ветер ветер 6-11 м/сек, порывы 14 м/сек, без осадков. Днем видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +11...13, температура воды в море +9...10 градусов", - подытожили в министерстве.