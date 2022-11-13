https://crimea.ria.ru/20221113/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-na-13-noyabrya-1125348729.html

Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября

Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября

С начала курсирования паромов через Керченский пролив услугами переправы воспользовались почти 30,5 тысяч пассажиров, перевезено более 18,5 тысяч транспорта. Об РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T11:46

2022-11-13T11:46

2022-11-13T11:46

керченская паромная переправа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. С начала курсирования паромов через Керченский пролив услугами переправы воспользовались почти 30,5 тысяч пассажиров, перевезено более 18,5 тысяч транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе России.Уточняется, что на переправе курсирует семь паромов. Совокупно они выполнили 608 рейсов.В ведомстве добавили, что на данный момент в Керченском проливе установилась хорошая погода, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье ожидается западный, северо-западный ветер ветер 6-11 м/сек, порывы 14 м/сек, без осадков. Днем видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +11...13, температура воды в море +9...10 градусов", - подытожили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20221105/na-paromnoy-pereprave-v-krym-sokratilas-ochered-iz-fur-1125242676.html

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керченская паромная переправа, новости