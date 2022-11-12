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В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на западе Крыма. Полиция и прокуратура проводят... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T13:10
2022-11-12T13:10
2022-11-12T13:12
крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на западе Крыма. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла накануне вечером на автодороге Раздольное – Евпатория в районе села Столбовое. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Форза, двигаясь со стороны Раздольного в сторону Евпатории, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Geely Emgrand.Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
В жутком ДТП с легковушками на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
13:10 12.11.2022 (обновлено: 13:12 12.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на западе Крыма. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Авария произошла накануне вечером на автодороге Раздольное – Евпатория в районе села Столбовое. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Форза, двигаясь со стороны Раздольного в сторону Евпатории, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Geely Emgrand.
"В результате ДТП пять человек получили различные повреждения, в том числе трое несовершеннолетних пассажира автомобиля Geely. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Один из пассажиров Geely, 34-летняя женщина, скончалась", - сообщили в ведомстве.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.