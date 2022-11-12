https://crimea.ria.ru/20221112/v-zhutkom-dtp-na-zapade-kryma-odin-chelovek-pogib-i-pyatero-postradali-1125343081.html

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали

Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на западе Крыма. Полиция и прокуратура проводят... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T13:10

2022-11-12T13:10

2022-11-12T13:12

крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на западе Крыма. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла накануне вечером на автодороге Раздольное – Евпатория в районе села Столбовое. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Форза, двигаясь со стороны Раздольного в сторону Евпатории, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Geely Emgrand.Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия