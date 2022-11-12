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Движение по Крымскому мосту для машин закрыто - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Движение по Крымскому мосту для машин закрыто
Движение по Крымскому мосту для машин закрыто - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Движение по Крымскому мосту для машин закрыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено на 12 часов, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T09:05
2022-11-12T09:05
крымский мост
транспорт
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено на 12 часов, сообщили в Минтрансе России.Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали на 12 часов 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
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крымский мост, транспорт, крым, кубань
Движение по Крымскому мосту для машин закрыто

Минтранс РФ: движение транспорта по Крымскому мосту закрыто

09:05 12.11.2022
 
© Дмитрий МакеевРемонт моста через Керченский пролив
Ремонт моста через Керченский пролив
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено на 12 часов, сообщили в Минтрансе России.
"С 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - напомнили в ведомстве.
Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали на 12 часов 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
 
Крымский мостТранспортКрымКубань
 
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