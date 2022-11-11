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"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность? - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность? - РИА Новости Крым, 11.11.2022
"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T11:00
2022-11-11T12:27
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?".Дефиле, показы новых коллекций, современные дизайнерские решения. Казалось бы, все это не в Крыму. Однако уже скоро полуостров может стать одним из центров легкой промышленности и презентовать новые тренды в мире моды.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;— председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина ЛЕВИНСКАЯ;— крымский дизайнер Наталья СВАРИЧЕВСКАЯ;— крымский дизайнер Элина ГОРЯЧЕВА.
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-центр

"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?

11:00 11.11.2022 (обновлено: 12:27 11.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Марина БородинаРаботы крымских дизайнеров с пресс-конференции "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
Работы крымских дизайнеров с пресс-конференции Высокая мода по-крымски: как возродить легкую промышленность? - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?".
Дефиле, показы новых коллекций, современные дизайнерские решения. Казалось бы, все это не в Крыму. Однако уже скоро полуостров может стать одним из центров легкой промышленности и презентовать новые тренды в мире моды.

Насколько реальная такая перспектива и что для этого необходимо? Возможен ли выход крымских дизайнеров на мировой подиум? Как начать свое дело при большом желании, творческих задатках и сложной геополитической ситуации? Как привлечь именитых мастеров в Крым?

Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;
— председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина ЛЕВИНСКАЯ;
— крымский дизайнер Наталья СВАРИЧЕВСКАЯ;
— крымский дизайнер Элина ГОРЯЧЕВА.
© РИА Новости КрымПредседатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
Председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
1 из 5
Председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Марина БородинаКрымский дизайнер Наталья Сваричевская
Крымский дизайнер Наталья Сваричевская
2 из 5
Крымский дизайнер Наталья Сваричевская
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаКрымский дизайнер Элина Горячева
Крымский дизайнер Элина Горячева
3 из 5
Крымский дизайнер Элина Горячева
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
4 из 5
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
Пресс-конференция Высокая мода по-крымски: как возродить легкую промышленность?
5 из 5
Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
© РИА Новости Крым
2 из 5
Крымский дизайнер Наталья Сваричевская
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
3 из 5
Крымский дизайнер Элина Горячева
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
4 из 5
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
5 из 5
Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
© РИА Новости Крым
 
Пресс-центр
 
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