"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
11:00 11.11.2022 (обновлено: 12:27 11.11.2022)
© РИА Новости Крым . Марина БородинаРаботы крымских дизайнеров с пресс-конференции "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?".
Дефиле, показы новых коллекций, современные дизайнерские решения. Казалось бы, все это не в Крыму. Однако уже скоро полуостров может стать одним из центров легкой промышленности и презентовать новые тренды в мире моды.
Насколько реальная такая перспектива и что для этого необходимо? Возможен ли выход крымских дизайнеров на мировой подиум? Как начать свое дело при большом желании, творческих задатках и сложной геополитической ситуации? Как привлечь именитых мастеров в Крым?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;
— председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина ЛЕВИНСКАЯ;
— крымский дизайнер Наталья СВАРИЧЕВСКАЯ;
— крымский дизайнер Элина ГОРЯЧЕВА.
© РИА Новости КрымПредседатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
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Председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Марина БородинаКрымский дизайнер Наталья Сваричевская
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Крымский дизайнер Наталья Сваричевская
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаКрымский дизайнер Элина Горячева
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Крымский дизайнер Элина Горячева
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
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Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
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Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина Левинская
© РИА Новости Крым
2 из 5
Крымский дизайнер Наталья Сваричевская
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
3 из 5
Крымский дизайнер Элина Горячева
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
4 из 5
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей Диюк
5 из 5
Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?"
© РИА Новости Крым