https://crimea.ria.ru/20221111/vysokaya-moda-po-krymski-kak-vozrodit-legkuyu-promyshlennost-1125305793.html

"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?

"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность? - РИА Новости Крым, 11.11.2022

"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?

РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T11:00

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пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?".Дефиле, показы новых коллекций, современные дизайнерские решения. Казалось бы, все это не в Крыму. Однако уже скоро полуостров может стать одним из центров легкой промышленности и презентовать новые тренды в мире моды.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;— председатель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Республики Крым Ирина ЛЕВИНСКАЯ;— крымский дизайнер Наталья СВАРИЧЕВСКАЯ;— крымский дизайнер Элина ГОРЯЧЕВА.

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2022

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Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?" Пресс-конференция "Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым 2022-11-11T11:00 true PT43M20S

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пресс-центр