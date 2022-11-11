https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopol-vpervye-priedet-s-gastrolyami-mariupolskiy-dramteatr-1125323931.html

В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр

В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр

В Севастополь с большими гастролями впервые с советских времен приедет Мариупольский республиканский театр с чеховскими "Водевилями" и детской постановкой. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T21:51

2022-11-11T21:51

2022-11-11T21:51

севастополь

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь с большими гастролями впервые с советских времен приедет Мариупольский республиканский театр с чеховскими "Водевилями" и детской постановкой. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского, где пройдут показы, Ирина Константинова.Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр везет в Севастополь комедию "Водевили" по пьесам-шуткам Чехова и музыкальную сказку "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова.Показы спектаклей пройдут на сцене театра им. А. В. Луначарского 16 и 17 ноября.Большие гастроли Мариупольского театра организует Росконцерт в рамках федеральной программы "Большие гастроли" и в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкульта РФ. История Мариупольского драмтеатра (ранее – Донецкий академический областной драматический) берет начало в 1878 году, когда стартовала работа первой в городе профессиональной актерской группы. Современное здание возвели в 1960-м, тогда же театр получил статус государственного.В середине марта 2022 года драмтеатр Мариуполя был разрушен украинскими боевиками нацбатальона "Азов"*, которые использовали его как опорный штаб с огневыми позициями.4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Мариуполя ВС РФ.2 октября ДНР вошла в состав Российской Федерации в статусе республики.Коллектив Мариупольского драмтеатра с конца мая работает по новому адресу, в Центре детско-юношеского творчества. С этого же дня театр стал носить другое название – Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр. В одном из интервью новый руководитель учреждения, заслуженный артист России Александр Ростов сообщил, что старое здание, по оценкам специалистов, будет восстановлено через два года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20220717/rezhisser-iz-mariupolya-postavila-pesu-o-lyubvi-na-krymskoy-stsene-1123867649.html

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севастополь, культура, общество