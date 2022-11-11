https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopol-vpervye-priedet-s-gastrolyami-mariupolskiy-dramteatr-1125323931.html
В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
В Севастополь с большими гастролями впервые с советских времен приедет Мариупольский республиканский театр с чеховскими "Водевилями" и детской постановкой. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T21:51
2022-11-11T21:51
2022-11-11T21:51
севастополь
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь с большими гастролями впервые с советских времен приедет Мариупольский республиканский театр с чеховскими "Водевилями" и детской постановкой. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского, где пройдут показы, Ирина Константинова.Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр везет в Севастополь комедию "Водевили" по пьесам-шуткам Чехова и музыкальную сказку "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова.Показы спектаклей пройдут на сцене театра им. А. В. Луначарского 16 и 17 ноября.Большие гастроли Мариупольского театра организует Росконцерт в рамках федеральной программы "Большие гастроли" и в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкульта РФ. История Мариупольского драмтеатра (ранее – Донецкий академический областной драматический) берет начало в 1878 году, когда стартовала работа первой в городе профессиональной актерской группы. Современное здание возвели в 1960-м, тогда же театр получил статус государственного.В середине марта 2022 года драмтеатр Мариуполя был разрушен украинскими боевиками нацбатальона "Азов"*, которые использовали его как опорный штаб с огневыми позициями.4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Мариуполя ВС РФ.2 октября ДНР вошла в состав Российской Федерации в статусе республики.Коллектив Мариупольского драмтеатра с конца мая работает по новому адресу, в Центре детско-юношеского творчества. С этого же дня театр стал носить другое название – Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр. В одном из интервью новый руководитель учреждения, заслуженный артист России Александр Ростов сообщил, что старое здание, по оценкам специалистов, будет восстановлено через два года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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севастополь, культура, общество
В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
В ноябре в Севастополь с большими гастролями приезжает Мариупольский драмтеатр
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Севастополь с большими гастролями впервые с советских времен приедет Мариупольский республиканский театр с чеховскими "Водевилями" и детской постановкой. Об этом РИА Новости Крым
сообщила директор Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского, где пройдут показы, Ирина Константинова.
Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр везет в Севастополь комедию "Водевили" по пьесам-шуткам Чехова и музыкальную сказку "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова.
"На моем веку впервые (приезжает театр). Может, разве во времена Советского Союза когда-то давно. Мы ждем, все ждут. На спектакли придут и наши актеры, и коллеги из других театров. Мы знаем искусство этих регионов. "Золотой цыпленок" у нас шел еще в прошлом веке. А чеховские "Водевили" – они созвучны всем. И это же очень интересно посмотреть режиссуру и актерство других", – сказала Константинова.
Показы спектаклей пройдут на сцене театра им. А. В. Луначарского 16 и 17 ноября.
Большие гастроли Мариупольского театра организует Росконцерт в рамках федеральной программы "Большие гастроли" и в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкульта РФ.
История Мариупольского драмтеатра (ранее – Донецкий академический областной драматический) берет начало в 1878 году, когда стартовала работа первой в городе профессиональной актерской группы. Современное здание возвели в 1960-м, тогда же театр получил статус государственного.
В середине марта 2022 года драмтеатр Мариуполя был разрушен украинскими боевиками нацбатальона "Азов"*, которые использовали его как опорный штаб с огневыми позициями.
4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Мариуполя ВС РФ.
2 октября ДНР вошла в состав Российской Федерации в статусе республики.
Коллектив Мариупольского драмтеатра с конца мая работает по новому адресу, в Центре детско-юношеского творчества. С этого же дня театр стал носить другое название – Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр. В одном из интервью новый руководитель учреждения, заслуженный артист России Александр Ростов сообщил, что старое здание, по оценкам специалистов, будет восстановлено через два года.
* Террористическая организация, запрещенная в России