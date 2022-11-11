https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1125317452.html

В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки заболели ковидом еще 65 человек, днем ранее медики подтвердили в обоих регионах в общей сложности 44 случая. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T10:15

2022-11-11T10:15

2022-11-11T10:15

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072624_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a22a7d6ced41e48c55d6ca40fcfb1356.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки заболели ковидом еще 65 человек, днем ранее медики подтвердили в обоих регионах в общей сложности 44 случая.Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 22 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 224 положительных на COVID-19.В Севастополе подтвердили 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 74 и 87 лет."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шесть. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 57 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 96 159 человек, выздоровели 93 459.

https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе