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В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки заболели ковидом еще 65 человек, днем ранее медики подтвердили в обоих регионах в общей сложности 44 случая. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:15
2022-11-11T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки заболели ковидом еще 65 человек, днем ранее медики подтвердили в обоих регионах в общей сложности 44 случая.Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 22 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 224 положительных на COVID-19.В Севастополе подтвердили 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 74 и 87 лет."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шесть. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 57 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 96 159 человек, выздоровели 93 459.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выявили 65 новых случаев COVID-19, скончались два человека

10:15 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская клиническая больница имени Н.А. Семашко
Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки заболели ковидом еще 65 человек, днем ранее медики подтвердили в обоих регионах в общей сложности 44 случая.
Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 22 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 224 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 310 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 14 человек, за весь период – 201 882", - сообщили в региональном минздраве.
В Севастополе подтвердили 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 74 и 87 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шесть. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 57 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 96 159 человек, выздоровели 93 459.
Вакцинация от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 03:22Радио "Спутник в Крыму"
Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
 
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