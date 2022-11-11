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В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти
В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти
В Херсоне остаются около ста тысяч мирных жителей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр города Александр Кобец, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T13:22
2022-11-11T13:22
херсонская область
общество
военное положение в новых регионах россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Херсоне остаются около ста тысяч мирных жителей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр города Александр Кобец, пишет РИА Новости.По его словам, эвакуационные мероприятия продолжаются.По оценкам Минобороны, более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсонской области. Российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра &gt;&gt;В среду Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
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херсонская область
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херсонская область, общество, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии
В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти

Мэр Херсона: в городе остаются до ста тысяч гражданских

13:22 11.11.2022
 
© РИА Новости КрымУлица Херсона
Улица Херсона - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Херсоне остаются около ста тысяч мирных жителей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр города Александр Кобец, пишет РИА Новости.
"В районе 80-100 тысяч людей остаются в Херсоне. Это те люди, которые подтянулись сюда из других микрорайонов и городов", - сообщил Кобец.
По его словам, эвакуационные мероприятия продолжаются.
По оценкам Минобороны, более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсонской области. Российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.
Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра >>
В среду Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
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