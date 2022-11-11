https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennye-nanosyat-udary-po-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1125335857.html

Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные наносят огневое поражение по группировкам на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T17:35

2022-11-11T17:35

2022-11-11T17:37

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные наносят огневое поражение по группировкам на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны РФ."В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", - говорится в сообщении.По информации оборонного ведомства, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.

https://crimea.ria.ru/20221111/na-levyy-bereg-dnepra-vyvedeno-svyshe-30-tysyach-rossiyskikh-voennykh-1125335597.html

https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область