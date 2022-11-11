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Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные наносят огневое поражение по группировкам на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T17:35
2022-11-11T17:37
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные наносят огневое поражение по группировкам на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны РФ."В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", - говорится в сообщении.По информации оборонного ведомства, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
https://crimea.ria.ru/20221111/na-levyy-bereg-dnepra-vyvedeno-svyshe-30-tysyach-rossiyskikh-voennykh-1125335597.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область
Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные наносят огневое поражение по скоплениям ВСУ на правом берегу Днепра

17:35 11.11.2022 (обновлено: 17:37 11.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные наносят огневое поражение по группировкам на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", - говорится в сообщении.
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
17:24
На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных
По информации оборонного ведомства, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
13:35
ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФХерсонская область
 
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