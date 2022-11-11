https://crimea.ria.ru/20221111/ekspert-zayavil-o-sereznoy-dilemme-dlya-ssha-v-voprose-ukrainy-1125329279.html
Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины
Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины
После выборов в Конгресс Белый дом сталкивается с серьезной дилеммой по вопросу Украины: сокращать объемы военной и финансовой помощи Киеву либо еще больше... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T20:18
2022-11-11T20:18
2022-11-11T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. После выборов в Конгресс Белый дом сталкивается с серьезной дилеммой по вопросу Украины: сокращать объемы военной и финансовой помощи Киеву либо еще больше втягиваться в конфликт, что чревато серьезными проблемами. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев."Еще три месяца назад темп поставок снарядов калибра 155 мм был от 70 до 100 тысяч снарядов в месяц. Последний пакет помощи предусматривает 21 тысячу. США, так или иначе, должны принять решение либо о сокращении помощи украинскому режиму, и после этого он в сегодняшнем виде недолго просуществует, либо углубить и в чем-то даже расширить свое участие в этом конфликте", - сказал эксперт в ходе пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".По мнению Евстафьева, в этом плане геронтократия в США имеет свои плюсы, поскольку пожилые американские политики во главе с президентом Джо Байденом хорошо помнят, каким кризисом обернулось втягивание Америки в конфликт во Вьетнаме.В то же время, прогнозирует эксперт, республиканцы, получающие контроль над Палатой представителей, не будут сейчас резко ставить вопрос о сокращении военной помощи Украине, поскольку главная цель партии и поддерживающей ее элиты – подготовиться к президентским выборам 2024 года."Республиканцы будут делать то, о чем они говорили еще в середине 2022 года – проводить ревизию тех обязательств и поставок, которые США уже сделали на Украину и в страны, которые граничат с Украиной. Они всем будут говорить, что хотят понять, что на себя взяла Америка. В действительности они будут тупо набирать компромат, который и будет предъявлен в ходе предвыборной кампании 2024 года", - пояснил Евстафьев.Однако в любом случае США "входят в полосу принятия непопулярных решений по конфликту на Украине", подытожил аналитик.
https://crimea.ria.ru/20221111/gogolyu-syuzhet-by-ponravilsya-na-vyborakh-v-ssha-pobedili-umershie-politiki-1125317241.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, украина, в мире, политика, мнения
Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины
Политолог Евстафьев: США столкнулись с серьезной дилеммой в вопросе конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. После выборов в Конгресс Белый дом сталкивается с серьезной дилеммой по вопросу Украины: сокращать объемы военной и финансовой помощи Киеву либо еще больше втягиваться в конфликт, что чревато серьезными проблемами. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
"Еще три месяца назад темп поставок снарядов калибра 155 мм был от 70 до 100 тысяч снарядов в месяц. Последний пакет помощи предусматривает 21 тысячу. США, так или иначе, должны принять решение либо о сокращении помощи украинскому режиму, и после этого он в сегодняшнем виде недолго просуществует, либо углубить и в чем-то даже расширить свое участие в этом конфликте", - сказал эксперт в ходе пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
По мнению Евстафьева, в этом плане геронтократия в США имеет свои плюсы, поскольку пожилые американские политики во главе с президентом Джо Байденом хорошо помнят, каким кризисом обернулось втягивание Америки в конфликт во Вьетнаме.
"Потому нынешний состав конгресса и нынешний эффект выборов может при определенных обстоятельствах склонить чашу весов в ту или иную сторону, но это все равно будет только в 2023 году и только при условии серьезных военных достижений со стороны ВС РФ на поле боя", – убежден политолог.
В то же время, прогнозирует эксперт, республиканцы, получающие контроль над Палатой представителей, не будут сейчас резко ставить вопрос о сокращении военной помощи Украине, поскольку главная цель партии и поддерживающей ее элиты – подготовиться к президентским выборам 2024 года.
"Республиканцы будут делать то, о чем они говорили еще в середине 2022 года – проводить ревизию тех обязательств и поставок, которые США уже сделали на Украину и в страны, которые граничат с Украиной. Они всем будут говорить, что хотят понять, что на себя взяла Америка. В действительности они будут тупо набирать компромат, который и будет предъявлен в ходе предвыборной кампании 2024 года", - пояснил Евстафьев.
Однако в любом случае США "входят в полосу принятия непопулярных решений по конфликту на Украине", подытожил аналитик.