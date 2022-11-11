https://crimea.ria.ru/20221111/ekspert-zayavil-o-sereznoy-dilemme-dlya-ssha-v-voprose-ukrainy-1125329279.html

Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины

Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины

После выборов в Конгресс Белый дом сталкивается с серьезной дилеммой по вопросу Украины: сокращать объемы военной и финансовой помощи Киеву либо еще больше... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T20:18

2022-11-11T20:18

2022-11-11T20:18

сша

украина

в мире

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0b/1121103236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1cfa8ce43102167c353800e73520f69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. После выборов в Конгресс Белый дом сталкивается с серьезной дилеммой по вопросу Украины: сокращать объемы военной и финансовой помощи Киеву либо еще больше втягиваться в конфликт, что чревато серьезными проблемами. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев."Еще три месяца назад темп поставок снарядов калибра 155 мм был от 70 до 100 тысяч снарядов в месяц. Последний пакет помощи предусматривает 21 тысячу. США, так или иначе, должны принять решение либо о сокращении помощи украинскому режиму, и после этого он в сегодняшнем виде недолго просуществует, либо углубить и в чем-то даже расширить свое участие в этом конфликте", - сказал эксперт в ходе пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".По мнению Евстафьева, в этом плане геронтократия в США имеет свои плюсы, поскольку пожилые американские политики во главе с президентом Джо Байденом хорошо помнят, каким кризисом обернулось втягивание Америки в конфликт во Вьетнаме.В то же время, прогнозирует эксперт, республиканцы, получающие контроль над Палатой представителей, не будут сейчас резко ставить вопрос о сокращении военной помощи Украине, поскольку главная цель партии и поддерживающей ее элиты – подготовиться к президентским выборам 2024 года."Республиканцы будут делать то, о чем они говорили еще в середине 2022 года – проводить ревизию тех обязательств и поставок, которые США уже сделали на Украину и в страны, которые граничат с Украиной. Они всем будут говорить, что хотят понять, что на себя взяла Америка. В действительности они будут тупо набирать компромат, который и будет предъявлен в ходе предвыборной кампании 2024 года", - пояснил Евстафьев.Однако в любом случае США "входят в полосу принятия непопулярных решений по конфликту на Украине", подытожил аналитик.

https://crimea.ria.ru/20221111/gogolyu-syuzhet-by-ponravilsya-na-vyborakh-v-ssha-pobedili-umershie-politiki-1125317241.html

https://crimea.ria.ru/20221110/ssha-otkazalis-postavlyat-kievu-udarnye-bespilotniki-gray-eagle--smi-1125306695.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, в мире, политика, мнения